Finalmente, luego de haber protagonizado ayer una escena sexual mientras participaba en una sesión por videoconferencia de la Cámara Baja, renunció el diputado salteño del Frente de Todos, Juan Ameri.

La Cámara de Diputados aprobó esta misma madrugada la dimisión del legislador, por amplia mayoría ya que la votación contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica).

El diputado ya había sido suspendido ayer a las 18 tras conocerse el episodio y el titular del cuerpo, Sergio Massa, había convocado a conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días.

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, indica el escrito de la renuncia redactado por Ameri y dirigido a la presidencia de la Cámara.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, continúa el texto.

Esta madrugada, en plena sesión, Sergio Massa pidió un cuarto intermedio en la sesión en que se debatían temas acordados para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios, tras lo cual se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada.