Durante este jueves, los primeros conceptos apuntaron a realizar una convocatoria "si es necesario". Pero el 'alerta amarilla' que el gobierno de Córdoba emitió a causa de los incendios que azotan la provincia no es una cuestión menor.

Se dio el puntapié inicial, así, a la chance de llamar a bomberos de otras jurisdicciones para ampliar los recursos humanos.

Pero el director de Defensa Civil, Diego Concha, remarcó que "primero nos tienen que informar bien qué provincias están con disponibilidad en caso que se los convoque para venir a Córdoba".

El funcionario se encargó además de pedir "mucho cuidado" a la hora de tomar una decisión.

Entrevistado por radio Universidad, refirió: "Córdoba es una zona con mucha serranía, muy complicada. Hay que evaluarlo bien. Lógico que si hay una necesidad, no dudaremos en convocar. Pero debemos tener mucho cuidado de no caer en un doble problema: ir apagando el incendio y a su vez cuidar que la gente que viene no sufra lesiones de consideración".