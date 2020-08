Soledad Laciar, madre de Blas Correas, el joven de 17 años que fue abatido con un disparo de la Policía, aseguró en Canal 12 que su hijo había salido con seis amigos a un bar y que "no sabe qué pasó".

"Tengo las versiones de la gente que estaba ahí. Aparentemente el pibe que manejaba se asustó porque les quisieron robar y aceleró y el control de policías lo acribilló a Blas de un balazo. Hay tiros en el vidrio, le dieron en la cabeza a mi hijo“, destacó.

Además aseguró que cuando llegó al lugar nadie le permitió ver a su hijo ni le dio explicaciones.

"En dos horas limpiaron toda la zona. Choca una moto y la tienen tres días hasta que la levantan y a esto lo hicieron en dos horas. Cuando llegué al lugar no me dejaban acercar con un cerco de 50 policías, alcancé a ver las piernas de mi hijo colgadas en el auto”, puntualizó.

“Me voy a encargar de que el nombre de mi hijo no se ensucie. Si te metes con la Policía terminas muerto. No voy a permitir que me vengan con nada raro. Es todo mentira que había un arma“, expresó.