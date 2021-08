La filtración del dictamen del fiscal general Juan Manuel Delgado, en contra de la aplicación de la ley que contempla la Interrupción Voluntaria del Embarazo, encendió las alarmas en los pasillos de los tribunales cordobeses este jueves.

El documento firmado por Delgado y Pablo Bustos Fierro, uno de los tres fiscales adjuntos, llamó la atención debido a que el Tribunal Superior de Justicia no había decidido el tratamiento al amparo presentado por el Portal de Belén que fue rechazado por la Cámara Contencioso Administrativa N° 1 en abril pasado.

En el dictamen, que no tiene carácter vinculante, el fiscal general y su adjunto le reconocen a la ONG la representación de “los niños por nacer” y “los niños no deseados”. Además sostienen que la Ley 27.610 no debe aplicarse en la provincia.

Ver: La Fiscalía General de Córdoba pidió la suspensión del aborto legal

Rocío García Carro, abogada representante de la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir), una de las organizaciones que intervienen en la causa, dijo que el dictamen todavía no ha sido incorporado.

"No nos sorprende cual es la posición de Delgado, oportunamente nosotros habíamos manifestado que no debía ocupar este lugar porque sabemos que es un reconocido militante antiderechos", señaló la letrada en diálogo con Canal 10.

Carro también señaló que pidieron "el apartamiento" del Fiscal General y que la firma de Bustos Fierros tiene la intención de "salvaguardarse un poco".

"Esa es un opinión no vinculante y no impacta de manera concreta en ningún tipo de organismo público en la provincia", concluyó la representante de Católicas por el Derecho a Decidir.

En 2018 el Tribunal Superior de Justicia rechazó una presentación del Portal de Belén contra el Protocolo Provincial de Aborto No Punible. Lo cual representa el último antecedente del máximo cuerpo judicial en Córdoba.