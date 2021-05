El Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de la Clínica Reina Fabiola indicó que la situación en las clínicas y sanatorios privados de Córdoba está al límite. En diálogo con la FM 102.3, del Multimedio SRT, Julio Bártoli explicó que ya agotaron la capacidad de preparación de profesionales, y aún así "tenemos menos recursos humanos que el año pasado"

El profesional de la salud detalló que "hay mucha gente que se fue. Se fue porque se enfermó, se fue porque ya no está. Algunos se fueron a otras especialidades porque perciben demasiado riesgo de trabajar al frente de la pandemia frente a lo poco que se paga, entonces hay una desproporción entre riesgo, responsabilidad y remuneración, entonces se van a hacer otra cosa. Y muchos se han ido a trabajar a otras provincias porque les pagan mucho mejor que en Córdoba. Así que médicos, enfermeras, somos menos que los que éramos el año pasado", explicó.

Escuchá la nota completa:

"Todos estamos trabajando más horas, al límite" remarcó Bártoli, señalando que agregar más habitaciones con más camas adentro no resuelve nada porque no hay quien las atienda".

"Y no va a haber más especialistas, ni tampoco va a haber más enfermeras", sostuvo el profesional. Y agregó que, a diferencia del año pasado cuando sólo atendían a pacientes con Covid, hoy le están haciendo frente a todo: "al atraso de lo que no se atendió el año pasado, a tener que mantener la atención de lo no covid, más lo covid, con lo cual estamos mucho más sobrecargados que el año pasado, y ya llegamos al límite de lo que significa aumentar el número de camas", detalló el médico.

No obstante, indicó que dentro de lo que es la atención pública "hay hospitales enteros que no atienden covid y otros hospitales enteros que sí atienden covid. Esa conversión de un hospital no covid, a covid, representa un fusible que brindaría alivio en un caso extremo" finalizó Bártoli.