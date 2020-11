Con la confirmación, por parte de la secretaria Legal y Técnica de la Nación Vilma Ibarra, de que el proyecto del Ejecutivo sobre el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina se presente en el mes de noviembre en el Congreso, las expectativas son múltiples.

Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todos, lamentó por un lado que, por el contexto de pandemia no puedan acompañar en las calles como ocurrió en el 2018, sin embargo consideró que es un tema con "anclaje social y territorial".

"Es importante que se presente el proyecto para consolidar esta promesa que hizo Alberto Fernández durante la campaña que, como muchos planes, se vieron trastocados por la pandemia. El debate en sesiones también va a significar una instancia para poder construir esa mayoría que necesitamos", expresó.

La legisladora destacó que la importancia también radica en que es la primera vez en Argentina que un Presidente presenta un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Además, tanto la Presidenta del Senado (Cristina Fernández de Kirchner), como el Presidente de Diputados (Sergio Massa), están a favor de esta legislación.

En diálogo con Crónica de Mediodía, por Canal 10, la diputada dijo: "Todas las reuniones informativas que hicimos en el 2018 hicieron hincapié en la problemática de la salud y de justicia social han generado un conocimiento nuevo y ese conocimiento se ha podido distribuir y está más al alcance de otras personas. Creo que año tras año el tema está teniendo más acompañamiento".

Macha enfatizó que "no se puede seguir esperando" para tratar el proyecto, y depender de la evolución de la pandemia porque mientras no hay legislación sobre el tema "muchas mujeres, lesbianas y varones trans siguen muriendo o quedando con discapacidad en sus cuerpos por recurrir a abortos clandestinos. Es una verdad insoslayable".

La diputada señaló que es un proyecto "que no obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacer o que no se sienta en la decisión de hacer. Es una decisión muy personal".

"Si hay un acompañamiento adecuado, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se lleva adelante con un tratamiento medicamentoso ambulatorio, con el Misoprostol por lo que no estresa más al sistema sanitario sino que lo alivia. Hoy, las mujeres que llegan a un centro de salud tras un aborto clandestino necesitan camas de internación, muchas veces terapia intensiva y la intervención de un equipo de salud", concluyó.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina hay más de 39.025 internaciones por aborto inseguro por año, 1.325 son en la provincia de Córdoba.