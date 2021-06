"El trabajo es un organizador de la vida, uno proyecta su vida personal y familiar a partir de poder subsistir mañana. Eso no existía para nosotras y nosotros, vivíamos al día porque estábamos afuera del mercado laboral formal", recordó la psicóloga y periodista trans Celeste Giachetta.

En el programa Ciudad U la profesional reflexionó sobre el colectivo LGTBIQ+ que la semana pasada logró que se aprobara la ley que fija un cupo laboral travesti-trans en el Estado.

Giachetta recordó que, diez años atrás, cuando le dijo a su madre, también trans, sobre la elección que había tomado, la respuesta que le dio fue: "¿Estás segura? Porque vas a terminar trabajando de peluquera o en la esquina conmigo".

En un nuevo aniversario del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, Giachetta aseguró que la respuesta a la pregunta de su madre fue: "No quiero estos dos destinos. No quiero que nadie me diga como tengo que vivir mi vida".

A la hora de hablar de discriminación sostuvo que hoy es más "políticamente correcto" porque "nadie te va a decir 'andate de acá por travesti'". Sin embargo aseguró que existe el miedo a lo desconocido y una asociación desde los medios con lo policial.

En ese marco, aseguró que el término "transfobia", que refiere a un medio patológico, es erróneo ya que "la persona que ejerce discriminación lo hace desde el odio", el cual puede ser cultural o venir desde algunos valores.