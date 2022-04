A 110 años del hundimiento del Titanic: los seis mitos de la tragedia

Este jueves se cumplen 110 años de una de las tragedias marítimas más grandes de la historia moderna: el hundimiento del Titanic.

Entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 el trasatlántico mas grande de la época, se hundió en las profundidades del océano Atlántico, tras chocar con un iceberg, arrojando casi 1500 muertos y mas de 700 sobrevivientes.

Muchas obras de ficción han generado mitos que lejos están con lo que pasó en la realidad, sobre todo después de la película de James Cameron que tuvo a Leonardo Dicaprio y Kate Winslet

1) "No lo puede hundir ni Dios"

Esa frase sonó mucho cada vez que se contó la historia. Incluso en la película de Di Caprio se escuchan a los personajes decir que es "inhundible" o "que no lo puede hundir ni Dios".

Sin embargo la firma de trasatlánticos Oceanic Steam Navigation Company, (White Star Line), ya extinta y que era propietaria del barco, jamás lo describió así, mas bien como “la reina del océano”, "con las chimeneas más grandes del mundo”.

2) Ignoraron las alertas

Durante esa jornada, el Titanic había recibido diez alertas de diferentes barcos de la presencia de icebergs en la zona. Sin embargo el mando del barco los ignoró, por lo que no modificaron ni la velocidad, ni el rumbo.

Cuando alguien alertó la presencia del iceberg frente al barco, se hizo una maniobra de rio, ligera. El capitán se dio cuenta de ello, salió de su camarote, pidió que investiguen la situación y mandó a llamar al creador del navío. Cuando les informaron que el agua había entrada en cinco recamaras y sabían que con cuatro inundadas no se podían mantener a flote.

3) ¿Era tan famoso el Titanic?

No. En la película se destaca la popularidad del lujoso barco. Sin embargo tras la tragedia, los medios no tenían ni siquiera información del novio previamente.

4) Personaje real, historia distinta

William McMaster Murdoch, fue el primer oficial del Titanic y en la pelicula se lo muestra como un ser malvado que le dispara a los pasajeros que buscaban un barco de emergencia, se deja sobornar y luego se suicida, arrepentido de sus acciones.

El personaje fue tergiversado totalmente lo que provocó que el propio Cameron le enviara una carta de disculpas a los familiares de Murdoch. Jesús Ferreiro, director de la Fundación Titanic, destacó: “Murdoch murió al saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas cuyas cuerdas se habían quedado atascadas”.

5) La banda tocando hasta el final

Lejos de ser algo de ficción, la banda tocando mientras se evacuaban a los pasajeros fue real y por la orden del capitán, para tranquilizar.

Según el testimonio de varios sobrevivientes, la orquesta estuvo hasta el final. Uno de los rescatados aseguró que fue el himno cristiano Nearer, my God, to Thee (Más cerca, oh Dios, de ti), pero esta persona había salido del barco mucho antes que se hundiera por lo que se desconoce cuál fue la ultima pieza que tocaron.

6) Los tesoros

En la ficción se mostró que el barco tenia piedras preciosas y que muchos pasajeros llevaron joyas. Sin embargo el objeto mas valioso fue un cuadro neoclásico denominado La Circassienne au Bain del artista francés Merry Joseph Blondel, cotizado a valor actual, en 2,4 millones de dólares.

Los cazatesoros realizaron varias incursiones al fondo del mar donde rescataron varios elementos. Con el valor histórico esta colección esta valuada en 20 millones de dólares.