A cinco meses de la muerte de Luciano Aranda, el dolor sigue presente

El Día del Padre del año pasado, Santos Aranda salió a comer con sus hijos Luciano y Juan. A la vuelta estuvieron jugando todo el día dentro de la casa. Este 19 de junio, en cambio, Santos pasó su primer Día del Padre sin Luciano. Juan le dijo: “Feliz día papá” y ambos se largaron a llorar.

“Juan y su hermano eran carne y uña. Ellos perdieron a su mamá hace tres años. Estaban durmiendo y su madre estaba muerta. Yo estaba trabajando de guardia”, expresó.

Tras la muerte de su madre, su vínculo se fortaleció, se protegían entre sí. Ambos estudiaban en la misma escuela (Juan iba a la primaria y Luciano a la secundaria) y jugaban al fútbol en el Club las Palmas.

Luciano Valentín Aranda murió el martes 25 de enero de 2022. Estaba jugando al fútbol con su hermano y sus amigos en una plaza ubicada en la calle Achával Rodríguez al 1900, barrio Alto Alberdi, cuando, en un momento, tocó un poste de alumbrado público y recibió una descarga eléctrica fatal. Luciano tenía 14 años. Juan, dos años menor, intentó salvarlo pero también sufrió una descarga.

A pesar de la ayuda de los vecinos y el servicio de emergencias, que llegó con una hora de demora, Luciano falleció. Juan fue hospitalizado sin heridas de gravedad pero bajo un shock grave.

Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba informó a los pocos días que el poste estaba electrificado porque había sido vandalizado. La columna tenía una tapa rota y había una piedra en su interior.

Sin embargo, vecinos de la zona afirmaron que ya había reclamos de meses antes por el funcionamiento del alumbrado público. “El mantenimiento estaba previsto. Desde noviembre los vecinos habían reclamado, pero no lo habían hecho”, denunció Santos Aranda, padre de Luciano y Juan.

Lucas Navarro, director de Alumbrado Público municipal, detalló que el 29 de noviembre ingresó el reclamo por "plaza apagada", en el que los vecinos solicitaron que se incorporen más luces porque había árboles que tapaban la iluminación.

El 10 de diciembre, relató el funcionario a un móvil de Canal 10, una cuadrilla encendió dos de las tres luces y, en ese momento, "se constató que no había columnas electrificadas". Para reparar la tercera era necesaria una hidrogrúa, por lo que quedó el trabajo pendiente, supuestamente, sin “riesgo eléctrico a esa fecha”.

"Desde el 10 de diciembre al 25 de enero que ocurrió este lamentable hecho, algo pasó que la columna se electrificó", manifestó el funcionario.

Por su parte, Juan José Tuninetti, subsecretario de Infraestructura municipal, admitió otro motivo: la instalación en esta plaza era muy antigua, casi obsoleta, como buena parte del alumbrado en la ciudad.

A 5 meses de la muerte de Luciano, el fiscal Guillermo González se encuentra investigando la causa. El abogado de la familia, Carlos Nayi, solicitó al fiscal que "analice todos los niveles de responsabilidad". Además, la familia se convirtió en querellantes particulares para buscar los niveles de responsabilidad.

Cómo vive la familia de Luciano tras su muerte

A cinco meses de la muerte de Luciano, Santos y Juan intentan recomponer su vida. Ambos viven en Oliva, a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

“La psicóloga me había aconsejado un cambio de hábitat y tomé la decisión de venirme a Oliva porque acá tengo a mi pareja”, contó Santos, militar retirado.

De a poco y tras la muerte de su hermano y de su madre, Juan retoma sus actividades habituales. Ingresó al secundario en una escuela técnica y juega al fútbol en la Liga de Oliva.

En su habitación, conserva todos los trofeos que ganó su hermano. También quiso conservar la ropa de su hermano pero por insistencia de su padre, la regaló. “Me entendió. No la quería dar. La quería usar cuando sea grande”, declaró el padre.

“Todos los 25 viajamos al cementerio a estar un rato allá y llevarle unas flores al hermano. Estamos abocados el uno al otro de lleno”, contó Santos.

Santos y Juan lograron encontrar un poco de tranquilidad en Oliva. El padre comentó que su hijo puede “dejar la bicicleta en cualquier lado” y que incluso se olvidó las llaves de su auto en el vehículo y no pasó nada.

Sin embargo, su preocupación y dolor sigue latente. “Tengo un nieto. Le digo a mi hija que no se despegue de él, que no se acerque a los postes de luz”, contó Santos.

Sobre la causa judicial, afirmó: “De la justicia espero eso, justicia. Sé de la situación de la Justicia. Sé dónde estoy parado y hacia dónde voy”

A pesar de todo lo sufrido, Santos sigue para adelante, recomponiéndose del dolor y tratando de vivir su vida junto a Juan. "Yo quiero que la muerte de mi hijo sea bien usado para que no vuelva a suceder", expresó.

Espacios públicos, lugares peligrosos

El Observatorio de Políticas Públicas, dirigido por el diputado Rodrigo de Loredo, realizó en el mes de mayo de 2022 un relevamiento sobre luminarias en Córdoba.

En el informe, señalan que el 10% de las plazas relevadas no cuentan con infraestructura de iluminación. Del 90% que cuentan con iluminación, el 35% tiene luminarias dañadas o que no funcionan y el 19% no funciona ninguna luminaria.

La mala iluminación en las plazas u otros espacios públicos favorecen los delitos pero también representan un riesgo en la seguridad eléctrica para las personas que desean disfrutar de estos lugares.

Por otra parte, la fundación Relevando Peligros estimó que en promedio mueren 19 personas al año electrocutadas, en espacios públicos y privados, en la ciudad de Córdoba y en el Gran Córdoba.

Sandra Meyer, titula de Relevando Peligros, destacó que la muerte de Luciano fue un llamado de atención para los gobiernos. "La muerte de Luciano ha sido un reactivador de lo que no se venía trabajando. Tenemos una Ley de Seguridad Eléctrica pero la problemática no estaba atendida", remarcó.

"Si bien fuertemente se está trabajando en la ciudad de Córdoba porque el municipio reactivó el trabajo con una unidad de riesgo eléctrico. Lo mismo con la provincia en lugares que depende del Gobierno se está haciendo relevamientos", agrregó.

Sin embargo, Meyer remarcó que este trabajo debe ser realizado por los 427 municipios restantes.

En los últimos meses, hubo varios casos que tomaron estado público en los medios de comunicación sobre muertes o lesiones causadas por elementos electrificados en los espacios públicos.

El 24 de mayo, Marcelo Banega falleció electrocutado mientras trabajaba en alturas colocando un cartel en la vía pública.

El fiscal Guillermo González imputó por homicidio culposo al titular de la empresa Rennella, la encargada de ese trabajo. Según el fiscal, la empresa no proveyó al trabajador de los elementos de seguridad necesarios para hacer el trabajo.

El 31 de enero, casi una semana después de la muerte de Luciano, un niño de 5 años sufrió una descarga eléctrica al tocar un poste de alumbrado eléctrico en una plaza de barrio El Chingolo III de la ciudad de Córdoba. El niño fue internado pero sobrevivió.

Desde EPEC, apuntaron contra un arbolito de Navidad que armó un vecino en el poste.

El informe del Observatorio también contempló la financiación del alumbrado público.

Para el mantenimiento y servicio de alumbrado público, la Municipalidad de Córdoba asigna el programa 705 que para el año 2022 prevé una erogación de más de 1.300 millones de pesos ($1.376.830.415).

Por otra parte, los usuarios de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) de la ciudad de Córdoba pagan una contribución municipal que pasó del 7,6% en el año 2020 al 9,9% por ciento en el 2022.

La Municipalidad prevé recaudar 2.095 millones de pesos en 2022 con esta contribución para la prestación de alumbrado público, inspección mecánica e instalación y suministro de energía eléctrica.