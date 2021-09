A través de una resolución y luego de consultar al COE provincial, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia modificó las exigencias para aquellas personas que se desempeñan como trabajadores judiciales y que no quieren vacunarse para volver a sus actividades de manera presencial. En esos casos, ahora deberán presentar un test de antígenos negativo por semana a su cargo en lugar de un PCR cada 72 horas como se dispuso inicialmente.

De acuerdo a lo que establece la nueva normativa, "deberán expresar su opción

de:

a) "Acudir de modo presencial en el horario y conforme el esquema de la

dependencia en la que revistan, con un test de Antígeno negativo efectuado una vez por semana, a su cargo, que deberán renovar mientras dure su

prestación presencial; o

b) "Solicitar licencia sin goce de haberes. Si omitieran manifestar su opción se concederá automáticamente licencia sin goce de haberes.”.

Cabe recordar que un grupo de trabajadores judiciales que no aceptaban ni vacunarse ni hacerse el test PCR cada 72 horas, habían presentado un recurso de reconsideración al STJ, que fue rechazado por la máxima instancia judicial de la provincia. Ante esta situación, posteriormente presentaron un amparo en la Justicia Federal.

Tanto la primera resolución como esta última establecen que las exigencias son para todas las personas que se desempeñan en la justicia de Córdoba, con la excepción de los casos "que existiera prescripción médica" en contrario.

La nueva disposición tiene "vigencia desde el lunes 27 de septiembre de 2021" y los días descontados hasta ahora a quienes no se presentaron a trabajar de manera presencial, quedarán sin efecto. De ahora en más, a aquellos que opten desde el lunes último, por no vacunarse ni realizarse test de antígenos negativo semanal para volver al trabajo presencial, se les aplicará el descuento de los días no trabajados, vía licencia sin goce de sueldo.