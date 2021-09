Mediante un recurso de amparo presentado ante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, un grupo de empleados judiciales piden que los dejen volver a sus lugares de trabajo a pesar de no querer vacunarse ni realizarse los test PCR cada 72 horas, como exigieron las autoridades para la vuelta a la presencialidad laboral.

Fabián Moscovich, el abogado que los representa realizó la presentación para que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, estos trabajadores puedan presentarse a trabajar y no sufran el descuento de los días no trabajados de sus haberes.

Cabe recordar que días atrás, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia había rechazado un pedido de reconsideración a la medida y ratificado la orden original. Las autoridades del Poder Judicial dispusieron el retorno a las actividades laborales del personal que cumpla con el requisito de haber sido vacunado contra el coronavirus y, en el caso de no ser así, la obligatoriedad de asistir con un test PCR negativo realizado cada 72 horas y costeado por el trabajador. En caso de no cumplir con alguno de esos requisitos, no pueden ir a trabajar de manera presencial y se le descuentan los días.

Al justificar la presentación, Moscovich afirmó que ya fue interpuesta "la demanda de amparo" y agregó que piden al magistrado que haga lugar "a la procedencia de una medida cautelar, a los efectos que mientras se sustancie el amparo, los empleados judiciales puedan asistir a su trabajo normalmente y cobrando sus haberes para poder comer".

La negativa de algunos empleados de la justicia de Córdoba a vacunarse o presentar PCR negativos cada 72 horas para asistir de manera presencial a sus lugares de trabajo, generó temor a la propagación de contagios de coronavirus entre los demás miembros del poder judicial que si cumplen con esos requisitos y desató la polémica.