Mientras continúa aislado, tras haber dado positivo por coronavirus, y luego del anuncio de nuevas medidas restrictivas, el presidente Alberto Fernández, sostuvo que "lo que estoy haciendo, no es más que lo que hace el mundo".

En ese sentido, aseguró que "estamos viendo que la circulación nocturna, como convoca al vínculo social, tiene un efecto muy perjudicial a la hora de los contagios".

En diálogo con radio FM ConVos, el primer mandatario, dijo que "los contagios ocurren en las reuniones sociales y el transporte público, no en las fábricas y en escuelas" y agregó que "todos tenemos que entender con un criterio epidemiológico la situación".

Luego, señaló que "objetivamente hay un aumento de casos preocupantes, el problema es que de los testeados, hay un porcentaje muy alto de positivos, 1 de cada 2, o sea el 50 por ciento".

Al referirse a dirigentes opositores que sostienen que se hace política con los contagios, aseveró que "hay que ser un imbécil o muy mala persona, para inducir a la gente a creer eso".

En esa línea, fustigó a los que piensan que "el que gobierna un país, gana haciendo política con la cantidad de contagiados".

"No me es grato ver chicos contagiados, tomando cerveza y pasándose la botella con total negligencia y transmitiendo el virus, porque después van a sus casas y contagian a sus padres y sus abuelos", afirmó.

Fernández, reiteró que está haciendo "todo lo que me deja en paz con mi conciencia, después que digan lo que quieran, que hablen con la brutalidad con la que hablan, que mientan como mienten, no me importa una elección, me importa que los argentinos no se mueran por una pandemia que no inventamos nosotros".

Finalmente, advirtió que "si la cosa se pone peor, que la gente no reacciona, voy a tener que hacer un pedido muy claro a los gobernadores" para hacer cumplir un endurecimiento de las medidas restrictivas y preventivas.