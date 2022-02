El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado sobre la distribución de los subsidios al transporte urbano a las provincias.

En dialogo con Radio Diez, apuntó contra Ciudad de Buenos Aires, y la administración de Horacio Rodríguez Larreta: "Esto de ser autónomo para hacer lo que quiero, pero me dan la plata para hacerlo no me parece razonable".

"Estamos tratando de ponerle racionalidad a la economía. No tiene la cualidad que los medios plantean, que es una decisión y mañana sale, no es así. Hay que ir resolviendo con seriedad".

"En la Ciudad se están subsidiando el boleto de pasajeros. El subsidio acá y en todo el país tiene que ser para las líneas de colectivo interjurisdiccionales, pero para las que se mueven solo dentro de las jurisdicciones ese subsidio no existe. Ahí es dónde nos preguntamos porqué la Provincia de Buenos Aires cobra ese subsidio".

El Gobierno naciional pretende dejar de subsidiar el boleto en las 32 líneas de colectivos internas de la Ciudad y transferir ese ahorro de $ 14.600 millones a las provincias.