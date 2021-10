La Cámara novena del Crimen de Córdoba juzgará este lunes a los hermanos mellizos Alexander y Charlotte Caniggia y a su exrepresentante Fabián Alberto Esperón, por un presunto incidente protagonizado por ellos en 2017 en la discoteca Keops de Villa Carlos Paz.

Según la acusación, la imputación que pesa sobre los tres acusados es la de presunta coacción, daños, lesiones leves y amenazas.

El abogado defensor de los imputados, el doctor Nicolás Ruades, aseguró en declaraciones a Radio Universidad que “es un juicio oral presencial, que se llevará adelante este lunes y martes para dilucidar estos tres hechos ocurridos en 2017, hemos intentado evitar llegar hasta esta instancia, pero lamentablemente no hemos podido. Estamos todos dispuestos a colaborar para llegar a la verdad”

En el ingreso a los tribunales donde se iniciará el proceso oral, Charlotte no hizo declaraciones a la prensa, pero Alexander aseguró que no hay motivos reales para llegar a esta instancia de juicio y criticó el proceso.

"Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fú ni fá. Nos hacen venir por cholulaje de la Justicia de Córdoba, nada más, si no fuéramos Caniggia no habría ninguna causa", aseguró Caniggia en declaraciones a Radio Universidad.

Los presuntos hechos

De acuerdo con la investigación que llevó adelante el fiscal Ricardo Mazzuchi, el 16 de febrero de 2017, a las 5 de la madrugada Alexander Caniggia tuvo un altercado con el guardia de seguridad del local, Marcelo Heredia, a quién Caniggia lo habría empujarlo y presionado a la altura del tórax, causándole escoriaciones antebrazos y manos. Según la declaración del guardia, Caniggia además lo habría amenazado de muerte de manera verbal.

El altercado se habría producido en presencia del apoderado de los hermanos Caniggia en ese momento, quién además habría amenazado al periodista de espectáculos, Juan Pablo Layús, quién estaba grabando la escena con un teléfono celular.

Siempre según los relatos del guardia y Layús, Charlotte le arrebató el teléfono al periodista lo tiró contra el piso destruyéndolo.