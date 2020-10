Alicia Castro aseguró que el presidente Alberto Fernández le pidió que "revea" su decisión tras renunciar a su cargo como embajadora de Rusia, en signo de disconformidad por la postura que Argentina tomó ante la Organización de las Naciones Unidas ante Venezuela.

"Tuvimos un intercambio telefónico donde me pidió que revea mi decisión. Le respondí que si lee mi carta va a entender cuáles son los motivos. Le dije que lo lamentaba mucho, pero que no estoy de acuerdo con la política de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, no resulta responsable de mi parte tomar mi cargo como embajadora, que ha sido dilatado por la pandemia", expresó Castro en dialogo con una radio porteña.

Castro fue embajadora en Caracas entre 2006 y 2011, y tras el apoyo de Fernández a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela motivó su decisión.

Además le agradeció a Cristina Fernández por haberla designado en el cargo.