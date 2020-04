Los animales silvestres comenzaron a aparecer en barrios y localidades de todo el mundo. La baja presencia de seres humanos en la calle por el aislamiento y la disminución de la contaminación aérea y sonora son algunos de los factores que influyen en la fauna.

La Secretaría de Ambiente notificó que en pueblos y ciudades cercanas a áreas naturales o reservas se registraron situaciones poco frecuentes referidas a la fauna autóctona.

“La disminución del ruido y la reducción del movimiento de personas en zonas residenciales vecinas a reservas naturales es la oportunidad que facilita que muchas especies circulen por lugares que en otra ocasión no lo harían y como todo ser vivo necesitan, tanto en el campo o la ciudad, de alimentos, agua y refugio”, expresó el secretario de Ambiente de la provincia, Juan Carlos Scotto.

Y agregó: “la fauna silvestre es vulnerable y nuestra legislación es contundente para protegerla. Podemos convivir con los animales silvestres sin afectarlos y es clave seguir en estos casos lo que los expertos en vida silvestre nos indican”.

Entre la fauna local avistadas en ciudades y otras localidades se encuentran: zorros, osos meleros, iguanas, víboras y cardenales. Todos estos animales eran de avistamiento poco usual en los lugares registrados.

Consejos

Ante un avistamiento de fauna silvestre local, los biólogos de la Secretaría de Ambiente solicitan no intervenir y seguir algunas reglas básicas:

- No dañes, no agarres, no atrapes, no traslades ni toques al animal.

- No te alarmes, deja que el ejemplar siga su rumbo.

- No lo alimentes ni le des agua.

- Sé cuidadoso con la disposición de los residuos domiciliarios o con el alimento de tus mascotas, esto facilita que los animales se instalen en ese lugar.

- Si advertís que está lastimado o enfermo, da aviso a las autoridades ambientales o llama a la policía.

- Denuncia si sabes que alguien tiene de mascota un animal silvestre.

- Muchas especies comen insectos, roedores, hojas y frutos, brindándonos un servicio de controladores biológicos.

- Nuestras especies de la fauna autóctona están protegidas por ley, por lo que tenerlas en casa, trasladarlas o comercializarlas constituye una infracción e incluso podría constituir un delito.

- Disfrútalos, observándolos y guardando distancia, sacale fotos para compartirlas con tu familia y amigos.

- Si cumplís con estas recomendaciones estás aportando a mejorar las relaciones entre la biodiversidad y el ser humano, estarás fomentando las buenas prácticas con la vida silvestre y cumpliendo con la normativa vigente.

A su vez, el Gobierno de la Provincia advirtió que es un delito tener o comercializar animales silvestres, según la ley provincial 6964. Además, ante tales situaciones, la Provincia habilitó un sitio para hacer denuncias anónimas.