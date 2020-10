La Provincia y la Municipalidad de Córdoba firmaron este miércoles un convenio para realizar una obra de desagües pluviales en el Parque Sarmiento y zonas aledañas

A través de una teleconferencia el gobernador Juan Schiaretti destacó el trabajo conjunto con el intendente Martín Llaryora. "Lo podemos hacer porque estamos trabajando juntos. Aquí entre el intendente y el gobernador no hay grieta, no hay discusión, no hay pelea. Aquí lo que hay es el trabajo conjunto, de espalda contra espalda para mejorar la vida a los habitantes de Córdoba", dijo el mandatario.

Los trabajos en la ciudad de Córdoba demandarán una inversión de 60,1 millones de pesos y tienen un plazo de ejecución de seis meses. El objetivo de la obra es impedir el ingreso de excedentes contaminantes al Parque para sanear la laguna.