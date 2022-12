Caso Anahí Bulnes: sin novedades, finalizó el rastrillaje en el río Suquía

Una montaña de pruebas e indicios acorralan a Santiago Campos Matos (37), el hombre que habría visto por última vez a Anahí Bulnes, desaparecida desde el 5 de diciembre. Sin embargo, pese a los resultados que arroja la investigación, el destino de la docente sigue siendo un misterio.

El rastrillaje se concentró este jueves en la zona del río Suquía. La búsqueda de esta jornada se centraliza desde el departamento del principal sospechoso, en cercanías del puente 24 de Setiembre hasta la zona de Chacra de la Merced, todo por orden judicial.

La familia, representada por la abogada Daniela Morales Leanza, aguarda el resultado de las pericias que la Policía científica realiza sobre las prendas halladas en una bolsa en la zona del ex molino.

El operativo sigue los datos del perfil geográfico del acusado con el que cuenta la fiscal Eugenia Pérez Moreno. Se trata de un estudio realizado por los investigadores que tiene como objetivo identificar las zonas que frecuentaba Santiago Campos Matos.

De su departamento (último lugar a donde se vio ingresar a Anahi) fueron tomadas muestras de sangre y se allanaron “herramientas de corte” que también son analizadas. La abogada de la familia adelantó que le solicitará a la fiscal Pérez Moreno que le fije un abogado de oficio a Campos Matos para no retrasar la investigación.

“Hay muchas pruebas que no podemos hacer, no podemos cotejar el ADN hasta que no tenga las garantías. De lo contrario, corremos riesgo de que nos planteen nulidad”, recalcó.