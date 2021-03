El secretario de gestión de riesgo climático dialogó este martes con Canal 10 y defendió la creación de los Equipos Técnicos Ante Catástrofes. La iniciativa había sido criticada por la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba.

Vignetta aclaró que esos equipos centrarán su trabajo en los 310 días promedio que no suceden catástrofes en la provincia. "Las ETAC no van a tener incidencia operativa para atacar en catástrofes o desastres. No vienen a competir con eso", explicó.

Respecto a la crítica que realizó la Federación, el secretario planteó que la organización fue invitada a participar, que vieron un anteproyecto que no les gustó y que le parece que la opinión se basa en una opinión muy por encima.

"Ya empezamos a trabajar con la Agrupación Serrana y con los cuarteles de bomberos de las regionales, que suman su apoyo a las Etac. Quiero hacer fuertes los 310 días para hacer prevención", dijo Vignetta.

Y añadió: "Si las ETAC se sientan y trabajan fuertemente los 310 días estoy seguro que los bombeos voluntarios van a tener mucho menos trabajo en la extinción del fuego y en los trabajos por inundaciones de ríos de alta montaña".

En Córdoba, anualmente, suele haber entre 40 y 50 días de trabajo en catástrofe. El 2020 fue un año particular (la cifra llegó a 72 días) debido a los fuertes incendios que golpearon a la Provincia.