“Cada vez que circulemos pensemos que no es igual ir por las ciudades, ni por los barrios, con cuerpo de mujer que con cuerpo de hombre. Mucho menos con cuerpo disidente. A esto hay que incorporarlo. Hay que romper con las miradas dominantes, patriarcales, para construir ciudades más compartidas para todos y todas. Sólo así tendremos ciudades sin violencias ”, dice la arquitecta Ana Falú, Directora de una Maestría de Ciudad y Vivienda en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Córdoba, y Directora de la Organización No Gubernamental CISCSA.

En diálogo con el programa Es Por Acá, de la FM 102.3 de Córdoba, la especialista conocida por sus aportes en Ciudades Feministas, sostuvo que "es necesario ordenar la vida para lo cotidiano, la dimensión de lo cotidiano. Esto refiere a los roles distintos que tienen asignados hombres y mujeres por una construcción patriarcal, porque en general el mundo público, el mundo del trabajo y también las formas de pensar las ciudades, se hace en base a un sujeto masculino, pensado como el hombre blanco, joven y que trabaja, que trae el pan bajo el brazo. Y a las mujeres se las concibe como las que están en sus hogares, las reinas del hogar, las que están cuidando la reproducción y cuidando la vida, que la pandemia lo ha puesto en evidencia. Pero esto no es así", indicó la experta.

"Entonces las ciudades no se piensan en clave de hombres y mujeres, se piensan en clave masculina, y las mujeres cuando salen a la ciudad, a los barrios, a la calle, en general van a usar ese espacio distinto a los hombres, porque son las cuidadoras. Por qué no miran cómo van las mujeres y cómo van los hombres por la ciudad? En general las mujeres van cargadas de paquetes, llevan niños de la mano, acompañan a algún mayor que no puede caminar con el mismo ritmo que un adulto sano.." consideró la experta.

"Hay múltiples violencias, esta violencia física que se vive o se percibe y el sólo percibirla te inhibe, que es lo que dice la encuesta" (se refiere al trabajo realizado por la consultora Zurban que indica que el 75% de las mujeres se siente insegura en calles del país)

"El urbanismo debe responder a esta diversidad compleja que es la sociedad humana y que es la diversidad que nos enriquece. Hay distintas formas de vivir y hay territorialidades en disputa y el propio cuerpo de las mujeres es un territorio en disputa, dentro de una sociedad patriarcal, que plantea que las mujeres tienen que estar recluidas", sostuvo Falú.

La especialista indicó que para hacer un espacio urbano más amigable para las mujeres, es imprescindible que los políticos usen el sentido común y escuchen lo que plantean las mujeres en los barrios como necesidades insatisfechas.

"Que ese sentido común que las mujeres traen en sus reuniones, en decir cuáles son sus necesidades, haga parte de lo político. Que el sentido común entre a la política y que entonces sepamos por dónde hay que invertir los recursos colectivos, para que la vida colectiva e individual sea mejor" finalizó la arquitecta en diálogo con Luis Zegarra.