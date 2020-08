Ver: Los vínculos no están de cuarentena: extrañar a familiares y amigos

En el segmento Qué se dice salieron a la plaza San Martín de barrio Centro para consultar a los cordobeses sobre cuáles son las frases, dichos y palabras que nos identifican.

Plaza San Martín

En ese marco, en la Crónica Matinal por Canal 10, conversaron con Bianca Ruggia, investigadora en el área de lingüística de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

"El cordobés es una variable que constituye nuestra identidad", definió.

"El cuarteto, el pritiá, el asao, son parte de la cultura popular", dijo y agregó: "Hay que tener conciencia del poder que tiene nuestra lengua a la hora de construirnos como identidad".

La lengua de Córdoba son marcas identitarias, como "comernos las eses, arrastrar las erres o el yeísmo".

"Es muy importante apropiarse de eso", como parte del proceso de apropiación territorial de la lengua española.

1. É lo qui hay

Porque nos conformamos con poco, no por conformistas o mediocres, sino por copados. “É lo qui hay” es una frase que, además de ser una de las más repetidas, refleja la idiosincrasia cordobesa. Y por qué no argentina. Es así, si hay poco, igual aceptamos con buena voluntad. Esta frase está tan arraigada en nuestro diccionario cotidiano que hasta existe una banda de cuarteto con este nombre.

2. Si te querí í ite

“Si te querí í ite, pero a mí no me vengai con tanto agite” dice un temazo de cuarteto de La Banda de Carlitos o la LBC. Es asi: esta frase representa el “corta la bocha” de los porteños. Porque además de ser graciosos y simpáticos, también tenemos nuestras frases picantes. Y, como a todos, no nos gusta que nos tengan a las vueltas.

3. Ni bosta

Es la negación por excelencia. Significa nada o en absoluto. Sirve para enfatizar una frase de connotación negativa. “No hay ni bosta en la heladera”, “No me gusta ni bosta como me trataste”. Los cordobeses utilizamos varias frases con sentidos escatológicos, y bue… é lo que hay.

4. Ni tronco e’ bola

Esta frase sustituye al verbo ignorar. En los celulares cordobeses, cuando te llaman, no te aparece “aceptar o rechazar llamada”. Te aparece “vevo o ni tronco e’bola”. Es así cómo nos manejamos en Cordobalandia. Si alguien viene y te cuenta que no le dieron ni tronco e’ bola, significa que no le prestaron ni un poco de atención. O sea, que fracasó y todo mal.

5. Y sí hijo

Esta frase es el remate preferido del Johny de Córdoba que nos enseñó a hacer el guiso de fideo moñito. Pero también es la frase de cabecera de todos los cordobeses. Para no quedarnos callados, afirmar la expresión que acabamos de proferir o demostrar que hay un acuerdo en la conversación el “y si hijo” es la carta mágica. Eso sí: va con un cantito particular.

6. Según vó

La gran frase para dejar de cara a algún bolasero de por ahí. Cuando el que te está hablando te está diciendo mucho chamuyo, el remate perfecto es el “según vó”. Esta expresión sirve para dar la razón, pero con sarcasmo. O sea, para decirle al destinatario que “na’ que vé” lo que está diciendo. Este “según vo” básicamente cita la fuente bibliográfica de la que se sacó información. Si alguien tira un dato erróneo, le decís “según vó” y chau pichu.

El Leo me va a lavar el auto hoy.

(El Leo responde): Según vó

Va otro ejemplo por las dudas:

La cuarentena va a terminar mañana

Según vó, hijo

¿Se entiende? ¿O ni bosta?

7. No si vuá...

Aunque parezca francés, es cordobés. Esta es una réplica que intenta poner en evidencia la ignorancia del destinatario. Con tintes de ironía y una pizca de humor, este remate siempre da que pensar, ya que deja en evidencia que algún comentario fue ignorante o redundante. Existe un chiste popular que sirve para entender esta expresión. Dice que había un flaquito apoyado en un poste de la parada del colectivo. En eso llega un hombre y le pregunta: "Estai esperando el bondi?", a lo que el flaco le contesta: "No, si lo vuá a estar sosteniendo, pa que no se caiga."