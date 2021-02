Un hombre de 63 años en situación de calle fue atacado brutalmente en el centro la ciudad de Córdoba y quedó con fractura de cadera, por lo cual se encuentra hospitalizado en el Príncipe de Asturias.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad donde se ve al agresor salir de un lugar cercado y empujar al indigente que cae al suelo sin poder levantarse.

Beatriz, hermana de la víctima, sobre la situación en la que se dio la golpiza, sostuvo a El Doce: "Mi hermano estaba conversando con otro naranjita de la cuadra y vino esta persona que lo empujó y le provocó la fractura".

También aseguró que su hermano vive en la calle por decisión propia, tras la muerte de su padre, hace 34 años. Pese a los intentos de los familiares, no pudieron hacer que cambie de opinión. "No es agresivo ni atrevido, no es de andar pidiendo", enfatizó.

El agresor sería conocido como "El Chirli" y su hermana está en búsqueda de testigos.