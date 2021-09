Este sábado comenzó la vacunación de jóvenes de 17 años sin comorbilidades que se registraron previamente de manera voluntaria en el sitio web www.vacunacioncovid19.cba.gov.ar

El Ministerio de Salud de la provincia indicó que se prioriza la inoculación a aquellos adolescentes que tienen mayor antigüedad de inscripción. Además, remarcaron que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas de este grupo etario no serán vacunadas si no presentan la notificación de la cita.

Las autoridades sanitarias indicaron además, que estos jóvenes serán vacunados con dosis de Moderna y Pfizer, las cuales fueron recibidas esta semana, y son las únicas vacunas aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para menores de 18 años.

Cabe recordar que, hasta el día de la fecha, las vacunas contra Covid-19 no están autorizadas para aplicación en personas menores de 12 años.

Cuántas vacunas llegaron esta semana a Córdoba:

Desde la cartera de Salud informaron que esta semana se recibieron 44.000 dosis de AstraZeneca, 33.180 de Cansino, 12.880 de Moderna, 8.190 de Pfizer, y 63.000 dosis del segundo componente de Sputnik V, todas enviadas por Nación.

Tanto las vacunas de AstraZeneca como el segundo componente de Sputnik V serán utilizadas para completar esquemas. En estos casos, deberá esperar la notificación para recibir la segunda dosis.

Ver también: Córdoba: más de 1.800.000 personas ya completaron el esquema de vacunación

Por otro lado, las vacunas Cansino, por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (se aplica en una sola dosis) serán colocadas en mayores de 18 años que presenten mayores dificultades para el acceso a la vacunación.

Al mismo tiempo, se recuerda que quienes pueden acercarse a los vacunatorios sin turno sólo son los mayores de 18 años, las embarazadas y puérperas hasta 45 días o quienes perdieron su turno para colocar la segunda dosis.