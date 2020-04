De este modo, los bomberos voluntarios buscan concientizar a la población sobre los barbijos caseros y cómo no protegen contra las microgotitas del covid-19.

Esto ocurre en un contexto donde desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación no recomiendan usar barbijos ni guantes de látex, excepto presentes síntomas de la enfermedad.

A pesar de ello, en las calles y locales comerciales esenciales de la ciudad de Córdoba se perciben a los ciudadanos utilizando barbijos de todo tipo.

Sin embargo, este jueves estuvo circulando el video de dos bomberos voluntarios que muestran la ineficacia de un barbijo confeccionado con la tela equivocada.

En el video, publicado en la página oficial de los Bomberos Voluntarios de Tortuguitas, se percibe a un hombre vestido de rojo con un desodorante en spray que prueba en cada barbijo.

El spray simula ser un estornudo, pero el bombero asegura que es más lento que un estornudo, puesto que estos pueden llegar a alcanzar entre 110 y 160 kilómetos por hora.

A lo largo del video vemos como el rescatista prueba barbijos realizados de: friselina doble, friselina (tela que no debe ser usada para barbijos), friselina de bolsa, friselina común y simple friselina todos y cada uno fallando ante la prueba. No obstante cuando prueba barbijos quirúrgicos y el barbijo N-91 estos pasan la prueba, puesto que las micro gotas no logran atravesar la tela. "Por ende no utilicen barbijos hechos de telas caseras" termina diciendo el bombero.