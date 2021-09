Infancia y juventud

Javier Milei afirmó durante años que para él sus padres estaban muertos. Según su propio relato su padre lo golpeaba siendo un niño y luego, en su etapa universitaria, lo hostigó psicológicamente intentando que fracasara en sus exámenes.

A los 18 años fue arquero en las inferiores de Chacarita pero en esa época – en plena hiperinflación – decidió estudiar economía. En esos años también fue cantante en una banda de rock.

Estos pasajes de su vida tal vez nos ayuden a interpretar con más elementos de juicio a este personaje que destila odio en sus discursos y agrede a sus interlocutores con absoluta indolencia.

Por otra parte su familiaridad con el mundo del fútbol y el rock le facilitan el contacto con jóvenes de sectores populares que constituyen la base de su grupo de seguidores.

Discurso violento

Los grandes hitos discursivos de Milei son cada vez más conocidos y naturalizados por los medios que lo invitan, por sus seguidores y por los que no lo son tanto.

En junio de 2018, le gritó “sos una burra” a la periodista salteña Teresita Frías en una de sus charlas y ante las preguntas que le había hecho sobre el legado económico de John Maynard Keynes.

La periodista lo denunció por maltrato.

En plena campaña electoral por las PASO 2021 el candidato del Frente Libertad Avanza se refirió a Horacio Rodríguez Larreta diciéndo: “Sos un gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, te puedo aplastar aún en silla de ruedas…”.

Rodríguez Larreta no repondió.

“Te voy a aplastar” le dijo también a la economista kirchnerista Fernanda Vallejos en un debate televisivo en TN.

En otro canal le preguntó al aire al kirchnerista Leandro Santoro. “¿Alguna vez laburaste en el sector privado o siempre fuiste un parásito del Estado?".

Santoro respondió informando que Milei trabaja como asesor de Corporación América del Grupo Eurnekián, grupo empresario (contratista del estado) que maneja Aeropuertos 2000. Además fue un empleado estatal contratado por Antonio Domingo Bussi, quien, aparte de ser represor en la dictadura militar, fue gobernador de Tucumán y diputado nacional.

Anarcocapitalista

En los últimos años, Milei se transformó en un habitué de los medios y en una figura identificada con una particular cruzada libertaria.

El economista es el responsable de la llegada del libertarismo, en su variante de derecha, a un país como la Argentina, donde la impronta keynesiana es muy importante.

Hoy Milei es un referente para muchos centennials libertarios, sobre todo varones, por su defensa encendida de las virtudes del capitalismo. Tiene más de 400.000 seguidores en Twitter y más de 600.000 en Instagram.

Saltó a la política en septiembre de 2020 apoyado por los jóvenes del Partido Libertario. Ahora recorre todo el país junto a José Luis Espert llamando a una insurrección liberal-libertaria.

La verdadera grieta es, dice, entre los que pagan impuestos y los políticos chorros.

En lo económico Milei se define como minarquista en el corto plazo y anarcocapitalista en el largo.

Minarquista es que el Estado solo se ocupe de seguridad y justicia. Y anarcocapitalista que, cuando la tecnología lo permita, se lo elimine. Incluso en temas como seguridad y justicia. Todo sería de dominio privado.

En tiempo de redes sociales, se maneja con habilidad en medio de influencers y haters. A Milei le gusta destrozar a la dirigencia política y éstos jóvenes son los que propalan su discurso de odio hacia la clase política.

El documental

Hater es una película dirigida por Jan Komasa y escrita por Mateusz Pacewicz. La trama se centra en un estudiante universitario expulsado de Varsovia que intenta controlar Internet, provocando un odio y una violencia generalizados. Se estrenó el 6 de marzo de 2020 en Polonia y ganó el Premio a la Mejor Característica Narrativa Internacional en el Festival de Cine de Tribeca.1

Acto de cierre de campaña

Mientras sonaba una canción que repetía “hola a todos yo soy el león” y vestido con su clásica campera de cuero, Javier Milei entró como un rockstar y se abrió paso por el medio de la multitud del anfiteatro, completó la canción de Panic Show y gritó: “¡Comunismo o Libertad!”.

Milei, como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires cerró su campaña electoral con un acto en el anfiteatro de Parque Lezama. Estiman que el público superaba las 15.000 personas.

El economista afirmó que los políticos le temen a la libertad “porque se beneficiaron mucho con el modelo actual y nosotros vivimos cada vez peor pese a que trabajamos cada vez más”.

“Casta política de mierda, chorra, parasitaria, jamás iré contra la propiedad privada, contra la libertad, subir un impuesto”, dijo Milei y apuntó contra el oficialismo y “Juntos por el cargo”, en referencia a la principal fuerza opositora. El precandidato aseguró que la ”casta repugnante, colectivista se vio superada en el debate“ y por eso “todos tuvieron que empezar a hablar de la libertad”.

“Vamos a vaciar y sacar a la casta política, vamos a ir contra el status quo”, cerró el candidato mientras sonaba “se viene el estallido” de la Bersuit Vergarabat.

PASO 2021

Javier Milei, el candidato ultra liberal de La Libertad Avanza, obtuvo en las PASO 2021 el 13,6% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires perfomance que lo ubicó en el tercer lugar detrás de la alianza de Juntos por el Cambio, que obtenía el 48,19% de los votos -sumando las tres listas que fueron a la interna-; y el Frente de Todos (FDT), que alcanzaba un 24,66% de los sufragios.

El historiador y periodista Pablo Stefanoni estudia las nuevas derechas desde hace tiempo y es autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha?.

Respecto a Milei opina: “Encarna un discurso anti progresista con una forma muy particular. El estilo Milei es un libertarismo muy extraño en la Argentina y en el mundo. Y si decís que sos antisistema, te ponés un límite. Si hay un proyecto político para ese tipo de espacio va a ser con Patricia Bullrich no con él. Por ahora lo de Milei aparece como un proyecto personal que solo lo sostiene la estructura del Partido Libertario, no hay otros detrás”.

Cualquiera sea su suerte en el futuro, el economista y arquero Javier Miley, con su discurso delirante y el apoyo de los medios, logró correr el arco a la derecha. A su lado los neoliberales clásicos se ven moderados mientras un grupo de jóvenes liderados por él, piensan en cómo transformar su desencanto en violencia.