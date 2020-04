"Trabajaba en Aegis, un callcenter que está en Córdoba. Nosotros empezamos a trabajar el 22 de enero. Firmamos un contrato a prueba de tres meses que finalizaba el 22 de abril, y nos despidieron a todos a principios de este mes por la pandemia".

Este es el relato de S., quien denuncia que fue la primera de un grupo de cinco empleados que fueron despedidos sin causa aparente en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto para frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

Denuncian despidos y suspensiones en centros de contacto de Córdoba

Todas estas situaciones se dan, cabe destacar, mientras continúa vigente el decreto del gobierno nacional que prohíbe los despidos sin causa aparente o por falta de trabajo desde el 1 de abril hasta el 1 de junio.

Un problema que se repite

Desde ATACC, la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos, afirman que esta situación no solamente ocurre en una única empresa, sino que sucede en varias. Las situaciones irregulares, según afirmó Walter Franzone, secretario general del gremio, afectan a poco más de un 30 por ciento de los trabajadores de callcenters.

En parte, son empleados que estaban vinculados a los callcenters como contratados a plazo fijo, que fueron desvinculados sin causa aparente antes de la finalización de los mismos. A otros, no se les renovaron los contratos de características similares. También hay suspendidos a un 65 por ciento del sueldo bruto, por lo que cobran un 75 por ciento de lo que solían ganar de bolsillo.

Individualmente, afirma Franzone, hubo despidos en algunas empresas. "Se están haciendo los reclamos pertinentes en el ministerio de Trabajo porque esa instancia está vedada", remarca.

"Hay algunos otros compañeros que en algunas empresas tenían contrato por tiempo determinado, y no lo han renovado. Esos casos también se ven en el ministerio para ver si corresponde o no la no renovación del contrato", explica el gremialista.

Y agrega que casi el 70 por ciento de los trabajadores "está haciendo teletrabajo bajo el convenio colectivo 688/14, que es el que nos pertenece".

Desde la redacción de cba24n.com.ar se intentó el contacto con la empresa aludida para que brinde su punto de vista, que hasta el momento no fue respondido.

Walter Franzone - despidos y suspensiones call centers - cba24n by cba24n.com.ar

Un despido en primera persona

J. también trabajaba en atención al cliente para una compañía telefónica en la empresa Aegis y fue desvinculado sin causa aparente a principios de abril.

"Al día siguiente de que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo, nos informaron que íbamos a tener que asistir al call center con los horarios de siempre. No nos enviaron lo permisos para poder circular así que quedo ahí", comienza.

Luego de algunos pedidos para realizar homeoffice, J. afirma que desde el call center no les dieron las herramientas para hacer teletrabajo. "Yo tenía una notebook que intenté usar para trabajar desde casa. Pero no podía hacer nada ya que no tenía la vincha que recién me trajeron a la casa una semana después casi del día que comenzó la cuarentena y lo había solicitado. Mi notebook no permitió trabajar desde acá", explica.

Y agrega que habló con su coordinador y le ofreció pedir la computadora para llevársela a su casa. "Pasaron 5 días y me entero que habían desvinculado a una compañera que había ingresado al call conmigo. Estaba trabajando y simplemente la llamaron y le dijeron que se desvinculara y que no pertenecía mas a la empresa Aegis. Y luego a la semana le llego el telegrama, a ella y a otros tres compañeros míos, informando el despido", explica.

A J. el telegrama le llegó formalmente en abril. "Luego de solicitar la computadora no me devolvieron más mensajes. Y el único momento que me volvieron a llamar de la empresa fue solo para buscar la vincha", cuenta.