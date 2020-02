El ex intendente Ramón Mestre y el ex secretario Daniel Arzani fueron denunciados penalmente por incumplir las ordenanzas en el nombramiento de 134 empleados que no pasaron por los requisitos legales exigidos para su incorporación en la planta de la Municipalidad de Córdoba.

La denuncia en la fiscalía Anticorrupción fue realizada por dos ex funcionarios de la administración de Mestre, que estuvieron a cargo de Recursos Humanos. Se trata de la ex concejal Laura Sesma y Santiago Vottero, ex director General de Selección y Concursos.

Para Sesma y Vottero está probado que los denunciados cometieron abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos porque “con mala fe y dolo, designaron para determinados puestos de trabajos a personas que no acreditaron idoneidad por no participar de los concursos”.

Además, indicaron que los concursos realizados fueron fraudulentos “con la intención dolosa de regularizar y dejar en planta permanente a las personas que hicieron ingresar ilegalmente antes del cambio de gobierno”.

Además, indicaron que los concursos realizados fueron fraudulentos “con la intención dolosa de regularizar y dejar en planta permanente a las personas que hicieron ingresar ilegalmente antes del cambio de gobierno”.