Luego de la denuncia realizada por vecinos del sector, el gobierno de la localidad de Salsipuedes clausuró los trabajos que se realizaban en un predio privado del barrio de Villa Silvina.

Según afirmaban habitantes del sector, particulares habían avanzado con el desmonte de una fracción en la que se prevé un emprendimiento inmobiliario. (Ver: Denuncian que continúan los desmontes en Salsipuedes).

Desde la Municipalidad indicaron a Canal 10 que los trabajos denunciados se realizan en una parcela de terreno, propiedad de un particular, no en un loteo dispuesto para construcciones masivas.

No obstante sí constataron que se había procedido a la tala de árboles autóctonos, pese a que se trata de una zona en que no se permite la eliminación de especies vegetales. Por tal razón se labraron actas y se procedió a la clausura del lugar.

"No es un emprendimiento. No es un loteo. Se trata de una parcela de un propietario, que ha intervenido sin permiso. Por eso las actuaciones del municipio en reiteradas oportunidades, en las que constatamos la extracción de algunos ejemplares, en su mayoría exóticos y algunos nativos. No se observan indicios de emprendimientos inmobiliarios", precisó Noel San Martín, de la secretaría de Ambiente municipal.

"No obstante tomamos la decisión, haciendo lugar al principio precautorio y preventivo de la ley de Medio Ambiente, pensando que podría existir la posibilidad de que se tratara de un desarrollo inmobiliario. También ayer se hizo presente Policía Ambiental para constatar las actuaciones que ya habíamos enviado previamente", añadió la funcionaria.

"Este municipio ha hecho todo lo que está a su alcance para detener grandes movimientos de suelos o desmontes cuando se tratan de emprendimientos. Celebro el compromiso de los vecinos que se ponen al hombro una responsabilidad que es de todos, de denunciar en tiempo y forma", añadió.

Desde 2017

En ese marco, el intendente Marcelo Bustos aseguró que las tareas de protección del ambiente son prioritarias para su gestión. Como muestra señaló la existencia de una secretaría específica, creada en el año 2017.

"Venimos sufriendo en estos últimos 10 años la migración ciudad campo, con un crecimiento demográfico explosivo. Eso hace que todas las herramientas sean pocas. Por ahí nos vemos desbordados en algún sentido. Eso no quiere decir que no estemos trabajando. Estamos trabajando cada vez más. Es una preocupación constante para nosotros", destacó.

"Muchos vecinos nuevos se vienen a vivir buscando mejor calidad de vida, pero desmontan donde no se debe. Se vienen a vivir a lugares donde carecen de todos los servicios, por ejemplo agua corriente, luz y a veces hasta caminos. Eso dificulta mucho la tarea", argumentó.