Cerca de las 8 de la mañana del domingo 7 de agosto, un colectivo de la línea C1 de la empresa Tamse con seis pasajeros cayó al río Suquía a la altura del puente Maldonado tras haber sido chocado por un automóvil.

Diego es uno de esos pasajeros y hasta la fecha está postrado en su casa. El joven sufrió una lesión cervical, varias lumbares y fractura de pelvis y antebrazo. Desde hace casi dos meses vive con dolores constante y necesita atención permanente.

“Hay varias veces que no puedo dormir. Me despierto a las 3.30 horas”, expresó a Canal 10.

El joven es asistido permanentemente por su madre y reclama que a la Municipalidad (su empleador) y a su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) que le cubran todos los tratamientos médicos y atención necesarias para su recuperación.

El choque

Diego es licenciado en enfermería. Contó a Canal 10 que ese domingo por la mañana estaba regresando de su trabajo y por eso la ART debe cubrir la atención médico.

“Venía en el colectivo de la mitad hacia atrás del lado izquierdo. Siento el choque del lado derecho y veo el coche blanco. Miro hacia la izquierda y en ese momento el colectivo estaba cayendo y veo el agua. En ese momento pensé que me moría”, declaró.

Y agregó: “Después no me acuerdo de nada hasta que me atendió el 107”.

Causa judicial

Marina Romano, abogada del joven, afirmó que la causa judicial tiene varias aristas: una del conductor del automóvil Chevrolet Ónix que impactó contra el colectivo y estaba alcoholizado y otra contra la aseguradora de la Municipalidad.

"Nos vamos a constituir en querellantes en proceso penal. Desde lo laboral, vamos a intimar a la Municipalidad, que es su patronal, de forma completa las prestaciones de la ART.