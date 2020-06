Los dueños de bares de Córdoba capital se manifestaron este jueves para reclamar que el gobierno provincial permita que abran sus puertas.

Reunidos en Vélez Sarfield y Achaval Rodríguez los empresarios junto a empleados aseguran que tendrán que cerrar porque no pueden hacer frente a las deudas.

"Hace cien días que no abrimos, no están comiendo los impuestos, no podemos pagarle a nuestros empleados", aseguró uno de los manifestantes.

La semana pasada el gobernador Juan Schiaretti anunció la reapertura de Shoppings y se esperaba que este fin de semana se permitiera la reapertura de los bares. Sin embargo el aumento de casos de coronavirus en los últimos días hizo que el gobierno congelara esta posibilidad.