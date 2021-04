De acuerdo a un relevamiento difundido este jueves por la Municipalidad de Córdoba, existe un alto porcentaje de adultos mayores que aún no se han inscripto para estar en la lista de espera del plan de vacunación contra el coronavirus, pese a estar comprendidos entre los grupos de riesgo.

“El 47% de los vecinos mayores de 70 años no están inscriptos en la dirección digital antes mencionadas y en el caso de las personas mayores de 60 años, el porcentaje se eleva al 66%”, indica el comunicado de prensa del municipio.

Campaña de inscripción

En ese marco, desde la comuna capitalina anunciaron que saldrán a registrar a los adultos que no están inscriptos para que puedan acceder a las vacunas contra el Covid-19.

“El Intendente Martín Llaryora se reunió vía zoom con Centros Vecinales e instituciones barriales, fundaciones, iglesias y promotores de salud, para informarles la necesidad de que las personas mayores de 60 años se registren en el sistema mediante el acceso https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar”, detallaron desde la municipalidad.

“Quien no se registra, no accederá a la vacuna y por eso es sustancial el trabajo territorial de los centros vecinales e instituciones de bien público, que una vez más son el brazo extendido del Estado, para llegar a sectores que aún no estén registrados”, expresó Llaryora.

El antecedente reciente en acciones de este tipo está dado por “Nos Cuidamos en el Barrio”, desarrollado durante 2020 con una fuerte intervención de las secretarías de Salud, Gobierno y Políticas Sociales, donde se desarrollaron políticas preventivas y educativas, ante el avance del Covid en la ciudad.

“Iniciamos una campaña sanitaria y solidaria en la que, junto a las instituciones barriales, buscamos no sólo registrar a las personas y sus familiares; sino también a los vecinos de cada sector, personas que no tienen acceso a internet, a la conectividad y que deben saber que, para acceder a la vacuna, deben estar registrados”, indicó el Intendente Llaryora.

Otras acciones

Por su parte, el secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, explicó que el programa propende el trabajo territorial de los equipos sanitarios teniendo como objetivos principales la prevención y la promoción de la salud, y la detección y captación de personas con patologías, en conjunto con las diferentes Instituciones de la Sociedad Civil.

La intervención territorial alcanzará además a otras áreas del Municipio como el Registro Civil donde los vecinos podrán tramitar el Documento Nacional de Identidad, así como el CIDI; en tanto que la secretaría de Políticas Sociales dispondrá de Trabajadores Sociales, quienes colaborarán en las diversas gestiones que requieran los vecinos ante el Municipio.