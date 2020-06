El periodista deportivo, y pareja de la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, Enrique Sacco dio positivo en coronavirus este miércoles.

"Quiero decirles que ayer me sometí a un hisopado y hace instantes, a las 17.53 minutos me dieron el resultado y es COVID-19 positivo", comenzó el periodista en su programa de radio en AM Del Plata.

"Si bien soy asintomático, estoy obligado a realizar el reposo y la cuarentena. Estoy bien, normal y tranquilo. No he tenido fiebre", siguió y dijo: "Por lo cual esto indica tomar todos los recaudos pertinentes en la radio por todos estos días que tuvimos en contacto".

Antes de pasar la posta a su colega y abandonar el aire para hacer reposo, advirtió: “Estamos en una situación de pico, nadie está exento. Hay que cuidarse mucho. Estamos en un pico complicado”.

Sacco se realizó el estudio tras conocerse que a la política le diagnosticara coronavirus, y lo comunicara el martes por la noche en sus redes sociales.