Tras una reunión del COE con representantes de hospitales privados, se confirmó este martes que desde el próximo lunes volverá a funcionar el Hospital Italiano.

"El hospital presentó todo lo que necesitaba el ministerio [de Salud] para poder dar esa reapertura", informó el Dr. Juan Grass, director de la institución. En estos momentos, se encuentra sin pacientes y se están desinfectando todas las áreas.

Además, Grass indicó que se trabajó en la realización de un nuevo protocolo para esta etapa de circulación del virus y que todo el personal realizó la cuarentena correspondiente.

Respecto al informe del ministerio sobre cómo se actuó dentro del Hospital, el director aseguró que no lo vieron sino que esperan el sumario. De todas maneras, precisó que, por lo que vio en la prensa, "no dice nada que no haya sido".

Todo se realizó, según el doctor, tal cual estaba indicado en el protocolo y ejemplificó con las enfermeras que, en el área de no-Covid 19 no utilizaban guantes aunque sí barbijo. "No había que ponerse guantes. El protocolo no indicaba eso".

El Hospital comenzará a funcionar desde el próximo lunes primero de junio y el Dr. Grass remarcó que será con toda la capacidad. "Fue buena la reunión con el ministro. Él también está preocupado por la estigmatización hacia los médicos".