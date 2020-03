Este domingo por la noche se extendió por redes sociales el reclamo de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) solicitando la suspensión de los exámenes de ingreso en esa facultad.

A pesar de ello, esta mañana los exámenes comenzaron a realizarse con normalidad. Sólo las clases fueron suspendidas hasta el 31 de marzo, atendiendo a la medida dispuesta por el gobierno nacional, en el marco de la pandemia por el coronavirus (Covid-19)

"Al haberse suspendido las clases, hay aulas suficientes para distribuir los alumnos que además se han divido en grupos horarios, no se toman de manera conjunta", contó Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en diálogo con Radio Universidad de Córdoba AM 580.

Con respecto a la cantidad de personas que se concentran en un aula, respondió que hay alrededor de 45 personas por aula, dependiendo la materia, y que no son 200.

"Es falso que se tomen exámenes de 200 alumnos en un aula", afirmó.

"Respetamos las distancias prudenciales, uno o dos asientos de por medio o más si se puede, cuando es escrito y cuando es oral, pasa el alumno a rendir con el profesor en el aula", agregó el decano.

Explicó también que no tomó la decisión de suspender los exámenes debido a que alumnos se comunicaron con él solicitando que ello no ocurra.

"No suspendo los exámenes porque he recibido miles de llamadas y mails de alumnos diciendo vengo hace un mes o dos preparando la materia, no me corten la materia, necesito avanzar en la carrera."

"Todo esto es pensando en aquellos alumnos que quieren estudiar y avanzar en la carrera, de lo contrario por ceñirnos a la no actividad, sería más cómodo y los estaríamos perjudicando su derecho de estudiar", reflexionó Buteler.

“Fuerte y Claro. El reclamo estudiantil PIDE LA REPROGRAMACION. Nosotros ALZAMOS LA VOZ. PEDIMOS QUE REPROGRAMEN. QUE CIERREN. POR LOS ESTUDIANTES. POR NUESTROS SERES QUERIDOS. POR NUESTRA COMUNIDAD. #QueCierreDerechoUNC”— Franja Morada Derecho Córdoba on Twitter Link Franja Morada Derecho Córdoba on Twitter

Imagen enviada por una alumna