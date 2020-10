Cecilia Ibarra, enfermera del Hospital Rawson, contó en Crónica Matinal de Canal 10 cómo es la situación que atraviesan diariamente en la atención de pacientes de Covid-19 en el nosocomio.

Cecilia dio positivo de coronavirus, está pasando la enfermedad en aislamiento y se ha contagiado en el trabajo de enfermería, atendiendo pacientes.

"Hay mucha necesidad de camas, se están ocupando inclusive consultorios como camas frías. Es tanta la necesidad, que hay que esperar las altas para poder ingresar más pacientes", describió.

"Se trabaja a destajo", indicó.

Ahora reclaman que vuelven a un régimen de trabajo que las perjudica: de tres por tres regresarán a brindar tareas con solamente dos francos por semana.

"Nuestra jornada es doble, con 16 horas. Llega un punto que ya no sabemos cómo se llaman los pacientes", lamentó.

Compartimos la carta abierta a la comunidad cordobesa

"El motivo de esta carta es contarle a todos los cordobeses y cordobesas lo que nos está pasando en el hospital RAWSON, a nivel de enfermería, como es de público conocimiento somos un hospital referencia de infectología y actualmente de COVID 19.

Fuimos los primeros desde marzo que comenzamos con protocolos y organización de como se debía trabajar en pandemia, motivo por el cual se reestructuró y se hicieron muchas modificaciones, siempre con la precariedad de nuestro espacio reducido.

El grupo de enfermería siempre presente y trabajando a destajo para que todo funcione,en los primeros meses nos capacitamos como debíamos atender a estos pacientes, como vestirnos para protegerlos y protegernos la tarea fue ardua, ingreso personal nuevo que quedó a cargo de enfermería para su capacitación, haciendo doble trabajo.

El tiempo fue pasando y el cansancio se fue sintiendo...mucho demasiado, tenemos un régimen de 3 días trabajamos y 3 días descansamos,te parecerá mucho descanso, pero no lo es ...te lo aseguro.

En nuestra jornada laboral la mayor parte del tiempo estamos en los aislamientos ,ya sea de pacientes críticos o de pacientes ambulatorios.

El desgaste es grande....tanto físico como mental, muchas veces el cuerpo no acompaña a la cabeza...muchos compañeros trabajan en 2 lugares, salen del hospi y se van a otro trabajo, no por gusto sino porque nuestro sueldo es mísero, pauperrimo a nadie le gusta estar 16 hs fuera de su casa...te lo aseguro!!!!!!!

En estos 7 meses de pandemia seguimos dando lo mejor y trabajando como el primer día,

Con todo nuestro profesionalismo y seriedad,

Pero como siempre prima la veta política y los intereses de por medio, hoy se nos comunico que no tendremos más este descanso de 3 días,

Volveremos a tener 8 francos...con mucha suerte, Esto nos dejo a todos pasmados, desconcertados y preguntándonos porq????

La dirección de nuestro amado hospital no nos miran????

No ven el cansancio en la cara, las marcas de los barbijos, del tiempo que pasamos expuestos????

Que pasa con esta gente que desde un sillón, con el dedo y una firma te hacen sentir que la primera línea es solo para la televisión....?????

NOS DIJERON ESENCIALES... NOS APLAUDIERON...LOS QUE TRABAJAN EN TRINCHERA ESCUCHE POR AHI...

PERO HOY NOS DEMOSTRARON QUE TODO ESO ES SOLO FICCIÓN,UN LINDO CUENTO QUE LES GUSTA REPETIR....HASTA CREER QUE ES VERDAD!!!!!!

Hoy mi Córdoba querida, los esenciales del hospital Rawson te queremos contar lo que están por hacer con nuestro descanso...queremos que sepas que siempre estuvimos...pero somos personas y estamos al límite de nuestra salud física y mental.

Hoy es está nuestra realidad,y la tuya también...te pido que viralices esta carta y sepas entender,y nos apoyes como siempre!!!!!

El hospital RAWSON es una gran familia...y hoy está siendo vulnerada!!!!!!!"