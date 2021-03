Alta Gracia: compró un terreno para instalar una empresa pero no le entregaron la escritura

Pablo y Martín Ávila son dos hermanos nacidos en Alta Gracia. Emigraron a Buenos Aires y lograron consolidar una empresa nacional e internacional de transporte: se llama Alta Sur SRL.

En 2011 decidieron invertir para radicar su empresa en su ciudad natal. Lo que implicaba ingresos para el municipio y empleo de mano de obra calificada en Alta Gracia.

Para ello, adquirieron un terreno municipal, con el acuerdo del intendente de aquel momento, Mario Bonfigli (Unión Cívica Radical) y la aprobación del Concejo Deliberante.

Alta Sur le compró al municipio un inmueble de 8 mil metros cuadrados, ubicado en la zona establecida para microemprendimientos, sobre la ruta Nº 5.

"Fue aprobada la venta por el Concejo Deliberante, se pagó la propiedad y pusimos todo el esfuerzo en poder invertir", explicó Pablo Ávila a Crónica Matinal de Canal 10.

Insólitamente han pasado casi 10 años compraron aquel terreno municipal en Alta Gracia para instalar la empresa internacional de transporte y aún, luego de haber pagado la compra, siguen sin escrituración.

Siguieron las gestiones de Walter Saieg, Facundo Torres y Marcos Torres en Alta Gracia y la inversión sigue paralizada por el trámite de la escritura.

Como consecuencia desde Alta Sur SRL. no pueden construir la planta y contratar personal de la zona.

"La escrituración es fundamental para poder llevar adelante este emprendimiento logístico de este tenor -con playas de naves importantes, movimiento de camiones de alto pesaje-", indicó el empresario.

"Han pasado diez años y en el parque industrial de Alta Gracia no pasa nada. No tiene alambrado, no tiene agua ni gas", lamentó.

Fuentes municipales aseguraron a cba24n.com.ar que garantizan una respuesta favorable para los próximos días.

Pero Ávila se muestra descreído: "Siempre fueron mentiras, promesas de escrituración hemos tenido muchísimas".