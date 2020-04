A través de una nota que pretenden viralizar desde las redes sociales, familiares de quienes contrajeron coronavirus quieren hacer oír su voz en representación de sus padres, madres, abuelos y abuelas del Geriátrico Santa Lucía de Saldán.

Recordemos que ya son 6 las personas fallecidas, muchos internados en diferentes hospitales y algunos en condiciones de ser dados de alta.

Los familiares denuncian también que “Esos pacientes están en riesgo de contraer otras enfermedades porque están sanos y no corresponde que sigan internados. Pami aún no ha conseguido el lugar para externar a nuestros viejitos. Siguen a la espera igual que nosotros. No vamos a hacer una nota amarillista contando lo inhumano que ha sido y es, pasar por esto. Ya es de público conocimiento la fatalidad de lo ocurrido. Por eso en esta nota solo exponemos lo que necesitan YA!!”.

De esa los allegados a los ancianos del Geriátrico de Saldan apelan a la sensibilidad y rápida actuación de quienes deben asumir esta responsabilidad.

Entre otros puntos reclaman que se asigne un lugar similar a la Residencia Geriatrica Santa Lucía para los abuelos que son dados de alta, que revean la posibilidad de abrir nuevamente Santa Lucía exigiendo la habilitación correspondiente bajo estricto control y que den respuestas a los familiares sobre las pertenencias de los residentes. Aún nadie nos comunicó nada.

Finalmente manifestaron que seguirán reclamando y de ser necesario harán llegar su pedido hasta el Presidente Alberto Fernández.

Aquí la carta de los familiares por el Geriátrico de Saldan

CARTA ABIERTA DE LOS FAMILIARES DEL GERIÁTRICO SANTA LUCÍA DE SALDÁN:

A través de esta nota queremos hacer oír nuestra voz en representación de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas del Geriátrico Santa Lucía de Saldán. Tenemos ya 6 personas fallecidas, muchos internados en diferentes hospitales y algunos en condiciones de ser dados de alta. Esos pacientes están en riesgo de contraer otras enfermedades porque están sanos y no corresponde que sigan internados. Pami aún no ha conseguido el lugar para externar a nuestros viejitos. Siguen a la espera igual que nosotros. No vamos a hacer una nota amarillista contando lo inhumano que ha sido y es, pasar por esto. Ya es de público conocimiento la fatalidad de lo ocurrido. Por eso en esta nota solo exponemos lo que necesitan YA!!, DE MANERA INMEDIATA. Apelamos a la sensibilidad y rápida actuación de quienes deben asumir esta responsabilidad. Exhortamos a TODAS las partes que deben dar respuestas a cumplir su rol:

✅Que asignen un lugar similar a la Residencia Geriatrica Santa Lucía para los abuelos que son dados de alta. Para que vuelvan a sentirse acompañados y cuidados después de tanto estrés y abandono. Cerca de sus familiares.

✅Que revean la posibilidad de abrir nuevamente Santa Lucía exigiendo la habilitación correspondiente bajo estricto control. Ellos sienten que ese es su hogar y quieren volver.

✅Que den respuestas a los familiares sobre las pertenencias de los residentes. Aún nadie nos comunicó nada.

❤Gracias a todos los que nos acompañan y les pedimos que ayuden a compartir la nota para que nuestra voz llegue hasta el Presidente si es necesario.

🙏🙏PRONTA RECUPERACIÓN PARA LOS ABUELOS Y ABUELAS.

