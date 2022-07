"Yo la maté", confesó Fernando Coronel, pareja de Karina Bustos, la mujer de 49 años que fue asesinada y arrojada en un cajón en un basural en Villa Martínez de la ciudad de Córdoba, el 12 de mayo del 2020.

La declaración se dio este lunes en el inicio del juicio que se desarrolla en la Cámara Sexta del Crimen.

El caso conmovió ya que su cuerpo fue hallado casi completamente calcinado. El único imputado es su pareja, Fernando Coronel acusado de homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género, y por hurto calamitoso en concurso real.

Está detenido desde que hallaron el cadáver. Para el fiscal, el relato de Coronel no fue consistente y ante las dudas lo detuvo.

Luego, tras la aparición del cajón y las pericias, indicaron que se trataba de Busto. Fueron clave también las imágenes de la cámara de seguridad del edificio de Alto Alberdi (donde la pareja vivía), donde se ve cómo el hombre arrastraba un cajón idéntico al que se encontró en el basural.

Será un juicio por jurados populares que determinarán la culpabilidad o no del imputado. El tribunal se compone por Pablo Brandán Molina, Esteban Díaz Reyna, y Enrique Rodolofo Buteler. El fiscal de Cámara es Martín Norberto Berger.

La familia de Karina, en busca de justicia y paz

Marcelo, hermano de la víctima, expresó en Radio Universidad: "Tenemos que tratar de cerrar el duelo, ya es imposible vivir así. Muy mucho dolor y tristeza. No se puede explicar lo que pasó, hasta el día de hoy".

"Creíamos que era otra persona, no realmente el monstruo que resultó ser. Coronel formaba parte de la familia, compartió muchas cosas, fiestas familiares, navidades, íbamos al club con él. Después atando cabos empezamos a ver actitudes que uno en ese momento no las ve. Aparte porque no lo conocés, es un mentiroso y lleva muy bien el papel".

Claudio Cuello, primo de Karina, destacó la importancia de la filmación donde se ve que saca del baúl de su auto el cuerpo de la víctima, del departamento que compartían.

"Son las pruebas que nos muestran qué pasó para cerrar las heridas de este femicidio, encontrar respuestas de lo que sí fue y cómo. Tenemos la certeza que estuvo muchas horas en el departamento con el cuerpo de Kari hasta que tuvo la sangre y mente fría para comprar un cajón, volver y hacer lo que hizo, buscar una persona que lo ayude a trasladar el cuerpo al basural y quemar todo", enfatizó.

"Necesitamos que haya justicia de este hecho aberrante y cruel que Coronel ha cometido", sentenció.