Comerciantes de galerías de la ciudad de Córdoba piden reabrir sus locales tras las restricciones vigentes desde este 7 de junio hasta el viernes 18 de junio inclusive.

Según lo dispuesto por el Gobierno de Córdoba, las galerías y shoppings no están habilitados para funcionar por estas dos semanas. Sin embargo, los comercios no esenciales no ubicados en estos lugares sí lo están.

Las nuevas restricciones de los próximos 14 días

"Le pedimos que dé marcha atrás al Gobierno. Estamos pasando en una muy mala situación", afirmó Ernesto de la Vega, comerciante de la Galería Espacial, a Crónica Matinal.

Y agregó: "Ayer no pude dormir por la cantidad de problemas que tengo. Tengo un hijo discapacitado y hoy me cortan la obra social porque no tengo para pagar. Me embargaron el auto, me inhibieron la firma, me cortaron internet. Hoy no me quedo más en casa".

El comerciante adelantó que se encadenará frente a la casa de Gobierno en reclamo a las medidas de restricción. "Estamos de acuerdo que los hospitales están llenos, hay mucha gente que está internada, tengo muchos amigos que fallecieron. Pero no nos queda otra. ¿De qué vamos a vivir?", aclaró.