El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se mostró esperanzado al indicar que para el mes de marzo se prevee que podrían empezar las campañas masivas de vacunación contra el COVID-19.

Si bien al día de hoy ninguna vacuna fue aprobada, el el titular de la cartera sanitaria declaró que a medida que las dosis vayan arribando al país, se irán aplicando, y que en principio podrían llegar para inicios del 2021, o incluso días antes.

Ginés expresó que "el problema no es cuándo, sino cuántas", ya que después de que las vacunas pasen los ensayos llegará "la etapa tres, que es la logística de una vacunación masiva. Que no es nada fácil. La vacunación durará varios meses, será escalonada, de acuerdo a la cantidad que tengamos".

"Entre las siete u ocho vacunas que están en primera línea, estamos negociando con cinco de esas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará acá. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes, ya que no saben cuándo será aprobada", analizó el Ministro de Salud de la Nación.

Por otra parte, Ginés alentó e invitó una vez más al cuidado y cumplimiento de las medidas sanitarias y a no relajarse, e hizo referencia a la situación por la que atraviesa actualmente el continente europeo: "Miremos Europa, pensaban que lo habían superado, pero la realidad es que no fue así, y no queremos que esto nos pase a nosotros".

Por otra parte, reconoció que en América la pandemia está durando más de lo esperado "a pesar de que los países han tomados distintas estrategias para contenerla -el caso de los Estados Unidos y Brasil, por ejemplo- y sin embargo sigue siendo persistente y sigue siendo récord sin que nadie sepa bien por qué".

Por último se refirió al tema de la cuarentena en nuestro país, y a los reclamos por su extensión y sentenció: "Si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena inicial, las consecuencias serían terribles, porque estaríamos en situaciones que nunca quisimos. Habría gente que no hubiese podido ser atendida con una tasa de mortalidad mucho mayor. Cosas que indignan a una sociedad: como que alguien pueda morirse sin tener la asistencia que se merece", dijo Ginés.