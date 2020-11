El músico Gustavo Cordera fue sobreseído tras haber cumplido con la “probation” al haber realizado un curso sobre género y haber completado el resto de las exigencias que se le impusieron además de haber cumplido con las reglas de conducta que se le impusieron.

El juez Germán Castelli del Tribunal Oral 7 (TOF7) de Capital Federal, fue quién dispuso el sobreseimiento y la extinción de la acción penal a favor de Cordera tras haber acreditado que el músico cumplió con todas las reglas que se le impusieron por el hecho.

Su defensa había solicitado una “probation”, esto es la suspensión del proceso a cambio de realizar tareas comunitarias, recitales a beneficio y un curso relacionado con el género y las mujeres, lo que fue concedido en su momento.

Cordera estaba imputado por los delitos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y apología del crimen.

En 2016, el músico había dicho que “hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí".

Las declaraciones de Cordera se dieron en el marco de una charla con alumnos de periodismo de la escuela TEA Arte y fueron difundidas por uno de los jóvenes presentes a través de Facebook.

Además, Cordera había considerado "una aberración" que la ley no permita tener sexo con menores de edad que "quieran" mantener relaciones con un adulto.

"Si yo tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo. A mí hablame de cómo te sentís y te entiendo, pero si me hablás de los derechos no te escucho porque no creo en las leyes de los hombres, sí en las de la naturaleza", había dicho el cantante durante la misma charla.

En abril del año pasado, finalmente el juez Castelli dio lugar al pedido de suspensión del juicio oral y público donde debía ser y le impuso las pautas dispuestas por la Justicia, hacer un curso de "género y cultura", brindar dos recitales a beneficio y realizar una retractación y pedido de disculpas, que ahora dieron por cumplidas.

La resolución

El Tribunal constató que el imputado realizó Seminario “Masculinidades y Femineidades en la Intersubjetividad” dictado por el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género de Montevideo (R.O.U.), equivalente al curso impuesto al momento de suspenderse el juicio a prueba. También consideró satisfactorio el video de retractación y pedido de disculpas públicas presentado y difundido por el imputado.

“Compulsadas las redes sociales Instagram y Facebook pertenecientes a Gustavo Cordera, se constató la presencia en ellas del video autorizado por este Tribunal y subido el día 24 de agosto del año en curso”, indica la resolución el tribunal.

Por otra parte, el Registro Nacional de Reincidencia y la División Antecedentes de Policía Federal Argentina, informó que Cordera no registra antecedentes.

“En efecto, habiéndose acreditado el cumplimiento de la totalidad de las reglas de conducta impuestas, el suscripto entiende que se dan en la especie los presupuestos normativos que habilitan al dictado de una resolución extintiva de la acción penal”, indicó el magistrado.

