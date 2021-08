“Es muy fácil sancionar a los jugadores. Con eso se cuelgan el cartel de buenos dirigentes y hacen la vista gorda a todo lo demás”. El que habla es Gabriel Peralta, director técnico de Bella Vista, el club que esta semana estuvo en el ojo de la tormenta por el video en el que se ve a dos jugadores con el rostro tapado y agitando un revólver.

Las imágenes de Ivan Radicci y Pablo Ferrero, delantero y volante del club, llenaron minutos de aire y titulares en medios nacionales, hasta que, ellos mismos, explicaron que se trataba de una "broma interna" que se hizo viral. Ahora ambos están presos, el martes serán indagados por la Justicia. Mientras, aguardan la sanción deportiva que, se rumorea, será severa.

“Cuando vi en el noticiero a los chicos entrando esposados, se me partió el alma. Sentí rabia y dolor”, dice Peralta. Es jueves por la tarde, está parado bajo un sol aplastante en el centro de la cancha, espera a los jugadores de la cuarta. En el club se respira un clima de angustia desde hace una semana.

Peralta muestra su celular, la conversación en el grupo que es prueba de que se trató de una broma. “Es una joda pesada, lo sabemos, y hay que entender que la gente no tiene porqué saberlo. Las imágenes son fuertes” y agrega: sancionarlos de por vida es sacarlos del deporte, condenarlos a ser marginales. Todos nos podemos equivocar, la Liga debería tocar el caso para dar el ejemplo ante todo lo que pasa”.

Cuando Peralta dice “todo” se refiere a algo ya conocido en el ambiente. Hubo de todo en la primera fecha con público de la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF): piñas entre hinchadas, aprietes a periodistas y árbitros, visitantes violando protocolos y, entre tanto, el video viral. Para esta nota, fueron consultados otros dos técnicos que disputan el ascenso y que, por temor, no se animaron a brindar sus nombres. Uno dijo: “Está mal lo que hicieron los chicos, quisieron ganar metiendo el pecho, con cosas de afuera de la cancha, pero son cosas que la corrupción de la Liga permite, y sería injusto que recaigan sobre ellos.

De la broma al viral

—¿Cómo se produjo ese video?

—Lo grabaron el lunes antes del partido con Old Boys. El jueves comimos en la cancha y uno dijo: “mostremosle el video al profe”. Se reían porque lo habían hecho para un ex compañero que se fue a jugar a ese club. Les pedí que no lo subieran al grupo, pero lo hicieron. Pedí que lo borraran, y Coco (Pablo) Ferrero me confirmó que lo eliminaron, pero alguién, y eso me duele, lo viralizó.

—¿No te pareció fuerte, la broma?

—Si. y Se los dije. Pero era algo interno. Por otro lado, en clubes como estos, se encuentran sectores populares, hay armas. Y el que lo niegue, se le cae la cara.

—¿Crees que hay un encono particular con Bella Vista?

—Sí pasaba en otro club, el desenlace no iba a ser igual. Los chicos están presos y como son de Bella Vista, son los “negros esos”, las “lacras”. Esta semana escuché y leí cosas terribles. Son dos trabajadores. Llegan a los entrenamientos tapados en cal, de la obra. Entrenan felices, juegan, hacen cosas con sus familias. Esto les puede cagar la vida.

—¿Qué debería hacer la liga?

—Sacarlos del deporte es muy duro. ¿Qué ganaríamos con eso? ¿Qué la sociedad los siga imputando, como hacen? Es condenarlos a la violencia. La liga debería tomar una actitud más educativa, ellos mismos pueden salir, club por club, a hablar y dar el ejemplo porque de lo malo también se aprende.

—También podrían sancionar al club.

—Hablan de desafiliarnos, de sacarnos puntos, de suspender la cancha. La realidad es que nadie ayuda a clubes como estos. Si no podemos usar la cancha y tenemos que alquilar, es tremendo para las finanzas.

Discriminación

Gabriel llegó al Club Bella Vista en abril. Dice que el espíritu amateur se percibe en el trabajo de los jugadores: “Este es un barrio popular, todos son laburantes que hacen un gran esfuerzo para entrenar cuatro días a la semana”. Es técnico desde 2009, antes, junto con su hermano, jugó en Club Atlético Libertad. “En un momento con mi hermano fuimos transferidos Barrio Parque. Recuerdo que una noche, comiendo con los socios, unos nos dijo, en confianza, que en un principio se oponían a nuestra llegada porque éramos los negros de Libertad. Eso pasa siempre en la liga”, dice.

Iván y Pablo comparten los mismos orígenes. Iván, de 23 años, es albañil y padre de una beba con discapacidad. Antes de entregarse, grabó un video con la niña en la que le promete: “nos vamos a volver a ver pronto”. Iván tiene antecedentes leves y fue, en gran medida, el dato estigmatizante usado por los medios. El día que grabaron el video estaban en la casa su un familiar suyo. El arma, se puede ver en el video, no funciona: el tambor no gira cuando gatillan.

Pablo, en tanto, es un volante conocido por su juego dentro de la Liga. Su hijo de 9 años juega en Talleres y esta semana no pudo entrenar.

El abogado Pablo Gutiérrez sostiene que no hay elementos para mantener la acusación de “amenazas”. “No hay ánimo de amedrentar a otra persona, es una broma. Esperamos tener una respuesta pronto”, dijo.