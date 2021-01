Juan Pablo Caeiro, infectólogo de 53 años, fue uno de los primeros cinco integrantes de los equipos de Salud de Córdoba en recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V y ya ha recibido la segunda.

En diálogo con la CRÓNICA del MEDIODÍA de Canal 10, afirmó que no tuvo efectos adversos luego de ser vacunado, sólo síntomas leves la noche del día en que se vacunó y luego se le pasaron rápidamente.

Respecto de la aparición de síntomas en sus colegas que han recibido la vacuna Caeiro comentó que “tuvieron síntomas leves, simil gripe con dolor corporal y algo de fiebre pero sólo en el primer día y luego se han sentido bien.”

Cuando estamos ante la llegada de 600.000 dósis de la vacuna rusa a la Argentina, Caeiro señalo que “así está siendo en todo el mundo, vamos a tener vacunas en cuentagotas pero mientras las traigan hay que seguir colocándosela lo más rápido posible.”

“La situación en todo el mundo es compleja pero es importante aprovechar las pocas vacunas que va a haber y vacunarse”, dijo el infectólogo.

En relación a los retrasos en los que está incurriendo Rusia para elaborar y enviar las vacunas a la Argentina, se le consultó a Caeiro cuál debe ser la conducta de los argentinos al respecto a lo que dijo que “no debemos relajarnos en el cuidado hasta que no haya mucha gente vacunada lo que sería un 65 a un 85 por ciento de la población, unos 30 a 35 millones de personas, pero como estamos muy lejos de eso nos debemos seguir protegiendo durante por lo menos casi todo este año.”

Al hablar de porcentajes de argentinos vacunados y cómo estamos en relación al resto del mundo, el Doctor Caeiro puntualizó que “estamos en tan sólo un 0,6 por ciento que es bajo pero lo hicimos con las vacunas que nos han dado y comparativamente en Brasil 0,3% y en Chile 0,28%, todos vacunando apenas a sus trabajadores de la salud.”

Comparados con México o Brasil donde las cantidad de contagios es masivo y su porcentaje de vacunación muy bajo, dónde se situa Argentina se le pregunto al médico infectólogo a lo que respondió que “epidemiológicamente estamos estables pero con una bases alta de 10 a 12 mil contagios diarios con sectores más activos y situaciones como las aglomeraciones de las vacaciones por lo que hay que estar preparados para lo que se viene como pasó en Europa y Estados Unidos cuando empieze el otoño e invierno nuestros porque no vamos a llegar tan vacunados para ese entonces.”

Ivermectina... ¿Si o no?

Finalmente se le consultó al Doctor Caiero sobre el antiparasitario ivermectina que dicen "acaba con el coronavirus en 48 horas" a lo que respondió que “no aconsejo su uso, todavía no, la Sociedad Argentina de Infectología no lo recomienda, la Organización Mundial de la Salud sacó una guía de tratamiento hace dos días donde todavía no la recomiendan, al igual que el ANMAT, por lo que necesitamos más datos, puede andar, pero aún no se la puede recomendar”, a lo que agregó respecto de profesionales de la salud que lo han usado y lo recomiendan que “el problema es el famoso Fase 3, es decir que si yo voy a comparar el uso del ivermectina en algún momento de la infección, lo tengo que comparar con el cuidado estandar y si no hay contraplacebo, si yo no lo comparo con nada no se puede medir eficacia con eso médicamente, es una falacia, por lo que hay que tener cuidado contra qué se lo compara, si yo no lo comparo con nada y me siento bien le puedo dar cualquier cosa al paciente y se beneficia sin que yo haya hecho nada por lo que hay que tener mucho cuidado”, sentencio Juan Pablo Caeiro.