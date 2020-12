La Municipalidad de Córdoba informó que en la ciudad ya no quedan lugares habilitados para la venta de pirotecnia. Cabe recordar que está prohibida su comercialización y utilización.

"En toda la ciudad de Córdoba la venta de pirotecnia está absolutamente prohibida. No se puede vender de ningún tipo, ni sonora ni lumínica", informó el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, en diálogo con Canal 10.

El único uso permitido es para eventos especiales, para los cuales se debe solicitar una autorización al municipio. Pero estos son casos poco comunes.

Siciliano indicó que se aplicarán multas a quienes vendan o utilicen pirotecnia. Irán de los 110 mil a los 230 mil pesos. La iniciativa busca proteger tanto a animales como a personas con autismo, víctimas de los fuertes sonidos que causan los fuegos artificiales.

"Donde encontremos y detectemos venta o uso de pirotecnia vamos a ser severos", precisó el secretario. De todas maneras, en los controles que se realizaron en estos días no se encontraron infractores.

"Agradecemos que se nos haya escuchado"

Familiares de niños y niñas con autismo agradecieron los avances en cuanto a la regulación de la venta y uso de la pirotecnia. Sin embargo, sueñan con que en algún momento se convierta en ley a nivel nacional.

Cabe aclarar que no buscan la prohibición pero sí una serie de condiciones como que se limite la cantidad de decibeles que hacen las explosiones. "Que no se use la pirotecnia más fuerte. Que el límite sea 80 decibeles", indicaron.

También apuestan por la pirotecnia lumínica que no hace estruendos pero sí las luces y los efectos que brillan en el cielo.