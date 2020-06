Celina Uribe, la niña neuquina que inspiró la jura a la bandera online que el presidente Alberto Fernández le tomó el pasado sábado a 31 niños de todo el país, aseguró este domingo que la atravesaron "muchas emociones" durante el acto organizado a partir de la carta que ella mandó al primer mandatario para proponerle la idea.

"Estaba muy emocionada, un poco nerviosa. Me estaban pasando muchas emociones en ese momento", dijo la niña en diálogo con el canal de televisión C5N, desde su casa de Plottier.

Celina contó que todo surgió porque "yo quería hacer algo por el acto" previsto para ese año pero que no podría realizar por la cuarentena, "y a mi papá se le ocurrió una idea para que se la escriba en una carta a Alberto".

Su padre, Matías, contó que le sugirió esto a su hija porque "estaba un poco bajón porque estuvo todo el año diciendo que en cuarto iba a prometer la bandera" y conforme avanzaba el tiempo de cuarentena, los padres veían más dificultoso que pudiera llevarse a cabo, pero también "explicárselo a los niños".

"Yo le dije: 'yo no te puedo dar permiso así que tendrías que agarrar y pedirle permiso al presidente, porque yo eso no te lo puedo autorizar'. Ella me dijo: '¿cómo hago?' Y le dije: '¡escribile una carta!'. Fui yo el que metí la pata", contó, entre risas.

El pasado 1 de junio, día en que Celina cumplió 9 años, una amiga de la familia arrobó al presidente en un posteo con dos fotos: una de la carta en primer plano y otra de la niña con el sobre cerrado, a punto de ser despachado en una sucursal de Correo Argentino.

"Alberto contestó al ratito y nos sorprendió a todos", contó Matías.

“Gracias @nanystark! Feliz cumple Celina! Qué linda carta me escribite y que linda idea tuviste! Es muy importante jurarle lealtad a nuestra bandera. Así que voy a tomar tu idea y la voy a hablar con los médicos y los gobernadores a ver si podemos hacerlo. Cuídate mucho!! https://t.co/odHbbm7cpx”— Alberto Fernández on Twitter Link Alberto Fernández on Twitter

Y en apenas 20 días estuvo todo organizado para que el presidente Alberto Fernández le pudiera tomar juramento a la bandera a 31 estudiantes de todo el país al inicio del acto central por el Día de la Bandera que encabezó por videoconferencia, desde la Quinta de Olivos.

"Este año nos toca prometer la bandera el día 20 de junio, pero con este problema del virus, me parece que no vamos a poder hacerlo. Yo estoy un poco triste, y entonces mi papá me dijo que le escriba una carta para pedirle que nos dé permiso. Usted le puede preguntar a los médicos si ese día podemos ir a la escuela solo los de cuarto grado: yo con papá, mamá y mi hermanita, también los profes y la directora", escribió Celina en una hoja rayada de las que usa para su carpeta escolar.

"Nosotros podemos cuidarnos mucho y cuando el acto termine nos volvemos a casa, siempre con barbijo. Podemos llevar también alcohol en gel para las manos. ¿Qué le parece la idea?", seguía la misiva.

"Esta carta se la mando hoy 1 de junio que es mi cumpleaños. Así que si autoriza el acto de promesa a la bandera sería el mejor regalo de cumpleaños", agregó.

Como posdata, la niña incluyó una sugerencia más: "lo invitamos a jurar la bandera con nosotros, si ese día no está muy ocupado".