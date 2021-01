Tras definir la conectividad como un derecho básico en 2020 el gobierno nacional anunció una serie de medidas para garantizar el acceso a los distintos servicios vinculados a las telecomunicaciones. El más reciente de ellos, la Prestación Básica Universal para servicios de comunicaciones.

Entre otras promesas de campaña también resta resolver qué sucederá con la Televisión Digital Abierta, discontinuada durante los años del gobierno de Mauricio Macri.

Gustavo López, Vicepresidente del ENACOM, dialogó sobre este tema en "Es por acá" de Radio Universidad. En primer lugar, dejó en claro la prioridad de la gestión es la revalorización de la Televisión Digital Abierta:

"Hay una decisión del Gobierno de reponer en marcha la actividad, hay que hacer una inversión a través de ARSAT para arreglar las baterías"

Además, López destacó que se está llevando a cabo el mejoramiento de la calidad de los contenidos: "Ya se volvió a subir Telesur y hay otras propuestas dando vueltas".

De esta forma, el Vicepresidente del ENACOM confirmó que ya está en marcha el equipo que se está encargando de la TDA. Reflexionó que "va un poco más lento de lo que a uno le podría gustar" pero se debe a esas reparaciones que hay que llevar a cabo.

Por otra parte, culpó de esas reparaciones necesarias a la gestión de Mauricio Macri debido a que no invirtieron dinero en la TDA: "Es lo mismo que tener un auto en la casa que no funciona por no cambiarle la batería".

La Nube Pública Nacional

A fines del mes de Diciembre, el Gobierno anunció la inversión de más de 500 millones de pesos en la empresa ARSAT para el desarrollo de una nube digital que pertenezca al Estado y brinde servicios a la población.

Ese monto será destinado específicamente a la renovación, actualización y ampliación del equipamiento del Centro de Datos de ARSAT. Esto posibilitará la creación de la Nube Pública Nacional, además de la continuidad de servicios y la ampliación de la oferta de servicios.