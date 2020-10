Llega el calor y con esto, según indicaron desde Aguas Cordobesas, se incrementa el consumo de agua potable en Córdoba. En este marco, la empresa advirtió por el derroche que se registra en estas épocas.

Cristina Barrientos, vocera de Aguas Cordobesas, aseguró que "los cordobeses consumimos mas de lo necesario durante todo el año" y que el promedio de consumo es de 320 y 350 litros de agua por persona por día.

Sin embargo, con la llegada de las altas temperaturas, estas cifran se disparan a 400/420 litros de agua por día por persona.

El dato es que este incremento no está asociado a una mayor hidratación de las personas. Desgraciadamente, tiene que ver con que se "incrementan las actividades de derroches: riego desmedido, no mantenimiento de piletas y el no tener cuidado con las instalaciones internas".

Este último caso hace referencia a que, por ejemplo, una canilla que gotea durante varios días son litros de agua que se pierden y cabe recordar que siempre se trata de agua potable.

Por otro lado, la pandemia tampoco es motivo del incremento del consumo. El monitoreo de Aguas Cordobesas no pudo concluir que el mayor consumo tenga que ver con el lavado de manos.

"Siempre tratamos de generar una cultura del cuidado de agua. Por ejemplo, ducharse en no más de 5 minutos", expresó Barrientos. También informó que cuando se incrementa el consumo, las dos plantas, "tanto Suquía como los Molinos, potabilizan al máximo de la capacidad".