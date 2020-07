Teo tiene 7 años y Trastorno del Espectro Autista (TEA). Su madre, Analía Verbena, está preocupada porque debido a la cuarentena no puede realizar los tratamientos para mejorarle la calidad de vida.

"Estamos acostumbrados a ver progresos en Teo, aunque sean pequeños. En estos últimos 4 meses no vimos más que retrocesos", contó en Entre Nosotros Rebeca.

El testimonio de Ana es similar a todos los padres que tienen hijos con TEA. Tras la suspensión de los diversos tratamientos, la situación de los niños empeoró.

"Cuando a nuestro hijo le diagnositican TEA nos dicen que lo único que podemos hacer es mejorar su calidad de vida vía estimulación de la psicomotricidad, fonoaudiología, terapia ocupacional, hidroterapia y musicoterapia que son las terapias que venía haciendo hasta marzo", expresó Ana.

Teo realizaba todos estos tratamientos en un centro especializado desde el año y medio. Actualmente, realiza algunas terapias vía remota pero Ana aseguró que no es lo mismo.

Ana Verbena - TEA - AM580 - Entre Nosotros Rebeca

"Los profesionales están haciendo un esfuerzo para mantener la terapia vía remota o virtual. Pero un niño que tiene siete años, no habla y que tiene muchos desafíos para comunicarse porque no señala o mira a los ojos no puede sostener una rehabilitación a través de la distancia o un video", agregó.

Los retroceso que sufre Teo son varios. "A los 4 años y medio logramos que deje los pañales, sobre todo de noche. Pero al segundo mes de cuarentena tuvimos que volver a ponerselo porque dejó de controlar esfínteres de noche", expresó.

Y agregó: "Empezó a tener conductas obsesivas que ante no tenía. Se pasa horas pegado al portón para escaparse. Se escapó dos veces en la cuarentena".

Ana y otros padres solicitan al COE que se habiliten las terapias para que sus hijos puedan mejorar su calidad de vida.