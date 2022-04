La abogada Valeria Carreras amplió la denuncia por "traición a la patria" contra el expresidente Mauricio Macri por el acuerdo por el cual Argentina se comprometía a "remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico" de las islas Malvinas, luego de las revelaciones sobre el entendimiento conocidas este martes a partir del testimonio del excanciller británico a cargo de las negociaciones.

"Amplié la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se podía firmar ni borracho", señaló la abogada en declaraciones a Radio 10, en las que se refirió a las memorias del exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, quien dijo que el entonces vicecanciller Carlos Foradori "estaba borracho" cuando se firmó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas sobre las empresas británicas que operan en las aguas que circundan a las Malvinas.

Según reveló el sitió Declassified, en ese acuerdo, alcanzado en septiembre de 2016, se otorgaban por parte de la Argentina concesiones para frecuencias de vuelos que llegarían a las islas desde distintos puntos del continente haciendo escala en Argentina.

Los detalles del acuerdo

Según Duncan, el trato se cerró en una bodega que tiene la Embajada británica en Buenos Aires, en cuyas paredes reposaban varias botellas de vino merlot, y que en ese escenario se llevó a cabo una reunión con Foradori, en representación del Gobierno que encabezaba Macri.

"A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general", indicó Allan Duncan el ex canciller británico.

Al día siguiente, el 13 de septiembre, Duncan indicó que Mark Kent (entonces embajador del Reino Unido "le contó que Foradori lo había llamado por teléfono para decir que "estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles" de ese acuerdo que había rubricado.

"Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados", remarcó Duncan.

Y agregó: "En la reunión del Foro de Inversiones de Argentina (celebrada por esos día en Buenos Aires) tuve un breve encuentro con el presidente Macri, quien dio su bendición a nuestros esfuerzos".

Para Carreras, ese hecho le da más gravedad a la firma de un acuerdo que era perjudicial para el reclamo de soberanía que Argentina sostiene sobre la Malvinas, y recordó que la firma de ese entendimiento "fue ordenada" por Macri.

"Macri le dio a Theresa May (entonces primera ministra británica) todo lo que le había pedido. Era una locura dar frecuencias de vuelos a Malvinas, donde no sólo no podían trabajar argentinos, sino que se daban esos permisos para que quienes estaban usurpando el territorio fueran y vinieran, en momentos además en que se estaba armando una base militar", añadió Carreras.

La letrada, que representa además la querella mayoritaria que siguen los familiares de los marinos del ARA San Juan en una causa por espionaje ilegal, presentó en 2019 una denuncia por "traición a la patria" contra Macri y varios funcionarios de su gobierno, que quedó a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, quien imputó al expresidente.

En base a estas revelaciones, la abogada decidió presentar una ampliación, en una causa que en la actualidad es tramitada por la fiscalía de Ramiro González.

En tanto el martes, el canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por Duncan para determinar "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 en la firma del acuerdo "durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Macri"`.

Melella: "El exvicecanciller Foradori comprometió la soberanía nacional"

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, dijo que el exvicecanciller Carlos Foradori "comprometió la soberanía del país" al firmar durante la gestión de Cambiemos un acuerdo con Gran Bretaña para "remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico" de las islas Malvinas, por lo que pidió desconocer" ese entendimiento.

"El acuerdo, en su momento, fue rechazado por gran parte del arco político. Creo que es la oportunidad para que la Cancillería argentina desconozca de una vez por todas ese acuerdo, nunca pasó por el Congreso de la Nación y tiene que ver con la manera de mirar con desprecio, sin responsabilidad y sin compromiso del macrismo la cuestión Malvinas", afirmó Melella a Télam Radio.

De esta forma, el gobernador fueguino se refirió a las revelaciones de las memorias del exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, difundidas el martes, en las cuales se afirma que el entonces vicecanciller Foradori "estaba borracho" cuando se firmó un acuerdo para levantar las sanciones sobre las empresas británicas que operan en las aguas que circundan a las Malvinas.

Según reveló el sitio Declassified, en ese acuerdo, alcanzado en septiembre de 2016, se otorgaban concesiones para frecuencias de vuelos que llegarían a las islas desde distintos puntos del continente haciendo escala en Argentina.

"Es un escandalo institucional y de una magnitud increíble, que alguien que tiene la representación del país, frente a otros gobiernos del mundo, y sobre todo en un tema tan delicado como lo es nuestra soberanía se comporte de esa manera", dijo Melella.

Para el gobernador fueguino, se trata de “una prueba más de cómo se manejó la política exterior durante el gobierno del expresidente Macri en torno a nuestra soberanía territorial".

"Un nivel de irresponsabilidad que merece el mayor de los repudios por parte de todo el espectro político de nuestro país”, señaló en declaraciones oficiales difundidas por el área de prensa de la gobernación.

“Para todos los argentinos y para los fueguinos especialmente, el pacto Foradori-Duncan significó un retroceso histórico en el reclamo de nuestra soberanía sobre las islas. Ahora nos venimos a enterar de este hecho que muestra a las claras el nivel de irresponsabilidad, entreguismo y desvergüenza con que se manejó una causa tan cara a los sentimientos nacionales”, subrayó el mandatario provincial.

Mellela sostuvo que Foradori "nos faltó el respeto a todos los argentinos" y será necesario "el rechazo de todo el arco político".

Desde diciembre de 2019, el Gobierno del presidente Alberto Fernández llevó a cabo una serie de acciones para "dejar sin efecto todas las cuestiones prácticas y los acuerdos posteriores que se derivaron del comunicado conjunto emitido en septiembre de 2016", según detalló la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que conduce Guillermo Carmona.

Asimismo, Melella informó que desde su provincia, la diputada Mariel Caparroz, "va a pedir que se investigue el incidente" a la Cancillería argentina y en el Congreso Nacional.

"Hoy es el momento para ser consecuentes, cuando éramos oposición lo reclamábamos, tenemos que dejar bien clarito que Malvinas es parte de nuestro territorio", finalizó.

El canciller Santiago Cafiero dispuso el martes iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por Ducan.

Télam