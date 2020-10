MARIANO OBERLIN - Pobreza - AM580 Radio Universidad - Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Luego de que se difundieran las cifras de pobreza e indigencia en Argentina y en Córdoba, que marcaron un incremento de esos indicadores en el primer semestre del año, Mariano Oberlin, cura párroco de Barrio Muller, consideró que las cifras son alarmantes.

“Es alarmante. Seguramente la pandemia es algo que ha influido mucho en esta situación, pero lo que más preocupa y duele es que detrás de esos números hay personas concretas”, aseguró en diálogo con Radio Universidad.

En ese sentido, Oberlin contó que en los cuatro comedores en los que brindan ayuda desde su parroquia, notan que cada vez hay más gente que se acerca a pedir ayuda.

“Hay muchas situaciones estructurales de fondo que hacen que la situación sea muy difícil, más allá del hambre que es lo más urgente, elemental y doloroso. Si no resolvemos la cuestión estructural de fondo en cuanto a la pobreza, no sólo no vamos a bajar, sino que se va a profundizar”, indicó el religioso.

Lo urgente y lo estructural

Respecto de esta cuestión, Oberlin consideró necesario abocarse a lo urgente que ahora es la cuestión alimentaria, pero sin perder de vista el trabajo de las cuestiones sociales estructurales más profundas.

“Evidentemente frente a una emergencia la prioridad es enfocarse en el hambre urgente y las cuestiones ligadas a eso, pero sin perder de vista que apenas se pueda hay que buscar las cuestiones de fondo. Quizás una de las cosas más alarmantes, sea la falta de oportunidades que miles de niños y jóvenes tienen para adelante, ¿con qué los vamos a esperar y atender como sociedad cuando la pandemia y lo más urgente haya pasado?”, se preguntó el cura.

“Para nosotros quizás no sea una sorpresa porque vivimos acá, pero la pandemia ha puesto en sobre el tapete y ha desnudado un montón de cuestiones estructurales irresueltas que hay que resolver hacia adelante”, finalizó Oberlin.